Två mål för Luleås Casper Juustovaara Karlsson i segern mot LHC

Seger för Luleå med 4–1 mot LHC

Hemmalaget Luleå vann mot LHC i SHL. 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) slutade torsdagens match.

Segern var Luleås fjärde på de senaste fem matcherna.

Casper Juustovaara Karlsson gjorde två mål för Luleå

Casper Juustovaara Karlsson gjorde 1–0 till Luleå efter tio minuters spel på pass av Erik Gustafsson och David Granberg. LHC kvitterade till 1–1 genom Eskild Bakke Olsen i andra perioden.

Luleå gjorde 2–1 genom Casper Juustovaara Karlsson som gjorde sitt andra mål efter 17.59. I tredje perioden gjorde Luleå 3–1 efter 8.01 genom Brian O’Neill framspelad av Frederic Allard. Och med bara 2.51 kvar satte David Granberg 4–1 på pass av Eetu Koivistoinen.

David Granberg gjorde ett mål för Luleå och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Luleå ligger kvar på åttonde plats och LHC på nionde plats i tabellen. LHC var på 14:e plats i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Luleå tar sig an Frölunda i nästa match hemma lördag 25 oktober 18.00. LHC möter samma dag 15.15 Skellefteå AIK hemma.

Luleå–LHC 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (10.04) Casper Juustovaara Karlsson (Erik Gustafsson, David Granberg).

Andra perioden: 1–1 (29.04) Eskild Bakke Olsen (Markus Ljungh, Robin Kovacs), 2–1 (37.59) Casper Juustovaara Karlsson (Frederic Allard, David Granberg).

Tredje perioden: 3–1 (48.01) Brian O’Neill (Frederic Allard), 4–1 (57.09) David Granberg (Eetu Koivistoinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

LHC: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, hemma, 25 oktober

LHC: Skellefteå AIK, hemma, 25 oktober