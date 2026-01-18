Två mål för Lukas Nilsson när Östersund vann mot Boden

Östersunds Lukas Nilsson tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Östersund

Det blev Östersund som vann matchen hemma mot Boden i U20 region norr topp 8 herr på söndagen. 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) slutade matchen.

Kalle Ångström gav Östersund ledningen efter 10.49 på pass av Gusten Alander och Simon Nordin. Efter 11.19 gjorde laget 2–0 när Leo Fortkord slog till efter pass från Johannes Grafström och Theo Crambert.

Efter 56 sekunder i andra perioden slog Lukas Nilsson till på pass av Kalle Ångström och Simon Nordin och gjorde 3–0. Theo Lindström gjorde dessutom 4–0 efter 14.50.

Östersund startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 4–0 till 5–0. Men Boden svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Östersund som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med fem minuter kvar att spela genom Lukas Nilsson på pass av Simon Nordin och Kalle Ångström. Boden hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–2.

Kalle Ångström och Simon Nordin gjorde ett mål och tre assist var för Östersund.

Östersund har tre segrar och två förluster och 19–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boden har två vinster och tre förluster och 17–16 i målskillnad.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Hive Arena.

I nästa match möter Östersund Sundsvall U20 borta och Boden möter Kalix hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.30.

Östersund–Boden 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

U20 region norr topp 8 herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (10.49) Kalle Ångström (Gusten Alander, Simon Nordin), 2–0 (11.19) Leo Fortkord (Johannes Grafström, Theo Crambert).

Andra perioden: 3–0 (20.56) Lukas Nilsson (Kalle Ångström, Simon Nordin), 4–0 (34.50) Theo Lindström.

Tredje perioden: 5–0 (40.38) Simon Nordin (Gusten Alander, Kalle Ångström), 5–1 (54.16) Noel Norberg (Hugo Östberg), 6–1 (55.01) Lukas Nilsson (Simon Nordin, Kalle Ångström), 6–2 (55.39) Kasper Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 3-0-2

Boden: 2-0-3

Nästa match:

Östersund: IF Sundsvall J20, borta, 21 januari 19.30

Boden: Kalix HC, hemma, 21 januari 19.30