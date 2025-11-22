Två mål för Leo Wallin när Mariestad besegrade Skövde HC

Mariestad vann med 6–2 mot Skövde HC

Mariestads tionde seger på de senaste tio matcherna

Leo Wallin gjorde två mål för Mariestad

Mariestad vann mötet med Skövde HC borta med 6–2 (0–0, 4–1, 2–1) på lördagen i U20 division 1 B syd herr.

Mariestads tränare Douglas Lögdal tyckte så här om matchen:

– Inte någon topprestation idag. Förståeligt att hjärnor och ben inte är 100% idag. Men grabbarna gör det som krävs och är värda all cred för 15 segrar utav 15 möjliga.

Helmer Wallqvist gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade mållös.

Mariestad tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.36 genom Leo Wallin och gick upp till 0–3 innan Skövde HC svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 1–4.

5.50 in i tredje perioden slog Filip Larsson till återigen framspelad av Leo Brunstedt och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Skövde HC.

13.23 in i perioden fick Ville Gustafsson utdelning på pass av Thure Ahl och ökade ledningen.

Efter 15.28 slog Leo Wallin till på nytt på pass av Hannes Olofsson och ökade ledningen för Mariestad. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Mariestads Ville Gustafsson stod för tre poäng, varav ett mål, Leo Wallin gjorde två mål och ett assist och Hannes Olofsson hade tre assists.

Skövde HC har två vinster och tre förluster och 16–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har fem vinster och 50–12 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Skövde HC slutar på femte plats i tabellen och Mariestad på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mariestads BoIS HC vunnit.

Skövde HC–Mariestad 2–6 (0–0, 1–4, 1–2)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Andra perioden: 0–1 (20.36) Leo Wallin (Melwin Nordberg), 0–2 (33.37) Vilgot Andersson (Leo Wallin, Hannes Olofsson), 0–3 (35.05) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Hannes Olofsson), 1–3 (36.04) Filip Larsson (Leo Brunstedt, Wilmer Wollsén), 1–4 (38.04) Melwin Nordberg (Helmer Wallqvist, Ville Gustafsson).

Tredje perioden: 2–4 (45.50) Filip Larsson (Leo Brunstedt), 2–5 (53.23) Ville Gustafsson (Thure Ahl), 2–6 (55.28) Leo Wallin (Hannes Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-0-3

Mariestad: 5-0-0