Två mål för Kristinehamns HT J18:s Alfred Sjövall i segern mot Åmåls SK J18

Seger för Kristinehamns HT J18 med 4–3 mot Åmåls SK J18

Alfred Sjövall gjorde två mål för Kristinehamns HT J18

Andra raka förlusten för Åmåls SK J18

Kristinehamns HT J18 vann på bortaplan mot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D vår. 3–4 (0–1, 2–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Det här var första segern för Kristinehamns HT J18, efter förlust med 6–7 mot Örebro Hockey Ungdom J18 i första matchen.

Kristinehamns HT J18:s Alfred Sjövall tvåmålsskytt

Kristinehamns HT J18 tog ledningen efter 10.46 genom Noah Carlstedt Sahlin efter förarbete av Karl Hallbäck.

Kristinehamns HT J18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Alfred Sjövall och Olle Dröschmeister.

Åmåls SK J18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Jonathan Carlsson och David Koskela i andra perioden.

16 sekunder in i tredje perioden fick Alfred Sjövall utdelning återigen framspelad av Karl Hallbäck och Noel Eriksson och ökade ledningen. 5.07 in i perioden nätade Åmåls SK J18:s Isak Kjellman på pass av Tim Herke och Erik Olsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Åmåls SK J18.

Kristinehamns HT J18:s Karl Hallbäck hade fyra assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 25 januari 19.00 spelar Åmåls SK J18 borta mot Hammarö HC. Kristinehamns HT J18 möter Sunne IK J18 borta i Helmia Arena fredag 23 januari 19.30.

Åmåls SK J18–Kristinehamns HT J18 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (10.46) Noah Carlstedt Sahlin (Karl Hallbäck).

Andra perioden: 0–2 (21.26) Alfred Sjövall (Olle Dröschmeister, Karl Hallbäck), 0–3 (31.56) Olle Dröschmeister (William Ek, Karl Hallbäck), 1–3 (38.08) Jonathan Carlsson (Liam Kall), 2–3 (38.35) David Koskela.

Tredje perioden: 2–4 (40.16) Alfred Sjövall (Karl Hallbäck, Noel Eriksson), 3–4 (45.07) Isak Kjellman (Tim Herke, Erik Olsson).

Nästa match:

Åmåls SK J18: Hammarö HC, borta, 25 januari 19.00

Kristinehamns HT J18: Sunne IK, borta, 23 januari 19.30