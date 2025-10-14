Två mål för Jimmy Snuggerud när St Louis besegrade Vancouver

Seger för St Louis med 5–2 mot Vancouver

Jimmy Snuggerud med två mål för St Louis

Andra raka segern för St Louis

St Louis vann mötet med Vancouver borta med 5–2 (1–0, 3–2, 1–0) på tisdagen i NHL.

St Louis Jimmy Snuggerud tvåmålsskytt

St Louis tog ledningen efter 8.48 genom Jimmy Snuggerud assisterad av Pius Suter och Mathieu Joseph. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

17.47 in i tredje perioden nätade St Louis Jake Neighbours och ökade ledningen.

St Louis tog hem lagens senaste möte med 4–3 i Enterprise Center.

Vancouver–St Louis 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (8.48) Jimmy Snuggerud (Pius Suter, Mathieu Joseph).

Andra perioden: 0–2 (22.10) Brayden Schenn (Jordan Kyrou, Philip Broberg), 1–2 (25.33) Kiefer Sherwood (Aatu Raty, Arshdeep Bains), 1–3 (28.13) Jimmy Snuggerud (Pavel Butjnevitj, Brayden Schenn), 2–3 (32.12) Kiefer Sherwood, 2–4 (33.45) Nick Bjugstad (Nathan Walker, Alexandre Texier).

Tredje perioden: 2–5 (57.47) Jake Neighbours.

Nästa match:

Vancouver: Dallas Stars, borta, 17 oktober

St Louis: Chicago Blackhawks, hemma, 16 oktober