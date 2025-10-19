Två mål för Colorados Nathan MacKinnon i segern mot Boston

Seger för Colorado med 4–1 mot Boston

Colorados femte seger på de senaste sex matcherna

Nathan MacKinnon tvåmålsskytt för Colorado

Colorado vann mot gästande Boston i NHL. 4–1 (2–1, 0–0, 2–0) slutade söndagens match.

Segern var Colorados femte på de senaste sex matcherna.

Josh Manson bakom Colorados seger

Boston tog ledningen i början av första perioden genom John Beecher.

Nathan MacKinnon och Josh Manson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Colorado.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden gjorde Colorado 3–1 efter 4.15 genom Nathan MacKinnon framspelad av Artturi Lehkonen. Och med bara 2.37 kvar satte Martin Necas 4–1.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i TD Garden.

I nästa omgång har Colorado Utah Mammoth borta i Vivint Arena, onsdag 22 oktober 04.00. Boston spelar borta mot Utah Mammoth måndag 20 oktober 01.00.

Colorado–Boston 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (3.12) John Beecher (Charlie McAvoy, Mason Lohrei), 1–1 (7.09) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen), 2–1 (10.23) Josh Manson (Brent Burns, Gabriel Landeskog).

Tredje perioden: 3–1 (44.15) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen), 4–1 (57.23) Martin Necas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Boston: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: Utah Mammoth, borta, 22 oktober

Boston: Utah Mammoth, borta, 20 oktober