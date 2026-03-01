Två mål för Cole Caufield när Montreal vann mot Washington

Montreal segrade – 6–2 mot Washington

Cole Caufield med två mål för Montreal

Mike Matheson avgjorde för Montreal

Hemmalaget Montreal tog hem de två poängen efter seger mot Washington i NHL. 6–2 (2–1, 2–0, 2–1) slutade söndagens match.

Cole Caufield tvåmålsskytt för Montreal

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Cole Caufield.

Washington kvitterade till 1–1 genom Alexander Ovetjkin efter 13.16.

Efter 14.19 i matchen gjorde Montreal 2–1 genom Cole Caufield som gjorde sitt andra mål.

Efter 12.22 i andra perioden slog Mike Matheson till på pass av Zachary Bolduc och Alex Newhook och gjorde 3–1. Kirby Dach gjorde dessutom 4–1 efter 16.34 framspelad av Nick Suzuki.

12.12 in i tredje perioden fick Alexander Ovetjkin utdelning på nytt på pass av Dylan Strome och Anthony Beauvillier och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Washington. 16.44 in i perioden slog Nick Suzuki till och ökade ledningen. Jake Evans stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med 1.25 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Montreals Nick Suzuki stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Montreal med 21–13 och Washington med 14–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Washington Capitals vunnit.

Onsdag 4 mars möter Montreal San Jose borta 04.00 och Washington möter Utah Mammoth hemma 01.00.

Montreal–Washington 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (0.30) Cole Caufield, 1–1 (13.16) Alexander Ovetjkin (Anthony Beauvillier, Declan Chisholm), 2–1 (14.19) Cole Caufield (Nick Suzuki, Jayden Struble).

Andra perioden: 3–1 (32.22) Mike Matheson (Zachary Bolduc, Alex Newhook), 4–1 (36.34) Kirby Dach (Nick Suzuki).

Tredje perioden: 4–2 (52.12) Alexander Ovetjkin (Dylan Strome, Anthony Beauvillier), 5–2 (56.44) Nick Suzuki, 6–2 (58.35) Jake Evans.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-2-0

Washington: 3-0-2

Nästa match:

Montreal: San Jose Sharks, borta, 4 mars 04.00

Washington: Utah Mammoth, hemma, 4 mars 01.00