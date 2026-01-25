Två mål för Alexander Lundin-Larsson när Falu J18 vann mot Orsa

Det blev Falu J18 som vann matchen hemma mot Orsa i U18 division 1 västra B vår på söndagen. 7–5 (0–0, 3–2, 4–3) slutade matchen.

Den första perioden slutade mållös.

I andra perioden var det Falu J18 som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

Falu J18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 5–2-ledning. Men Orsa svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Falu J18 som avgjorde. Laget gjorde först 6–3 och sen kom också 7–3 med sex minuter kvar att spela genom Alexander Lundin-Larsson. Orsa hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 7–5.

Falu J18:s Trulls Bjurström stod för ett mål och tre assists, Elias Isaksson hade fyra assists och Andreas Eriksson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Vilmer Gräll gjorde två mål och en assist för Orsa.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Orsa med 7–4.

Söndag 1 februari möter Falu J18 Avesta borta 13.00 och Orsa möter Häradsbygden hemma 13.15.

Falu J18–Orsa 7–5 (0–0, 3–2, 4–3)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.50) Trulls Bjurström (Elias Isaksson, Hugo Liljeqvist), 1–1 (32.56) John Jernberg (Leon Tångring), 2–1 (34.43) Hugo Liljeqvist (Andreas Eriksson, Trulls Bjurström), 2–2 (37.22) Vilmer Gräll (Edvard Backlund, Elias Holmgren), 3–2 (39.56) Alexander Lundin-Larsson (Elias Isaksson, Edwin Olsson).

Tredje perioden: 4–2 (40.14) Andreas Eriksson (Trulls Bjurström, Elias Isaksson), 5–2 (46.42) Liam Renström (Elias Isaksson, Tim Andersson), 5–3 (54.03) Wilhelm Jernberg (Leon Tångring, Alvin Palmestedt), 6–3 (54.41) Robin Åhnström (Andreas Eriksson, Trulls Bjurström), 7–3 (58.00) Alexander Lundin-Larsson, 7–4 (58.11) Vilmer Gräll, 7–5 (59.58) Ludwig Grudd (Vilmer Gräll).

Falu J18: Avesta BK, borta, 1 februari 13.00

Orsa: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 1 februari 13.15