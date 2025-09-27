Två heta målskyttar fixade segern för Dalen mot Mighty Ravens

Dalen vann med 17–1 mot Mighty Ravens

Luka Nikolic matchvinnare för Dalen

Tredje raka förlusten för Mighty Ravens

Vidar Lindström och Anton Rydqvist gjorde fem mål var i matchen mellan Mighty Ravens och Dalen i U20 division 1 C syd herr vilket gjorde att Dalen vann matchen på bortaplan med 17–1 (5–0, 6–1, 6–0).

Riktigt bra var Vidar Lindström, som stod för hela fem mål för Dalen.

Nässjö nästa för Dalen

I första perioden var det Dalen som var starkast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Dalen tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–6 efter 8.01 genom Vidar Lindström, och gick upp till 0–10 innan Mighty Ravens svarade.

I periodpausen hade Dalen ledningen med 1–11. Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 17–1. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Sagemar, som gjorde två mål, Vidar Lindström, som gjorde två mål, Anton Rydqvist och Olle Halvardsson.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Dalen tog nu sin första seger och Mighty Ravens är helt utan poäng efter tre spelade matcher.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.

Mighty Ravens tar sig an Västervik i nästa match borta lördag 4 oktober 14.00. Dalen möter Nässjö hemma fredag 3 oktober 19.40.

Mighty Ravens–Dalen 1–17 (0–5, 1–6, 0–6)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (1.38) Luka Nikolic (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 0–2 (7.41) Luka Nikolic (Tim Carlström Kaya, Isac Thunblom), 0–3 (9.30) Anton Rydqvist (Max Ekström), 0–4 (11.26) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 0–5 (12.09) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar).

Andra perioden: 0–6 (28.01) Vidar Lindström (Olle Halvardsson, Luka Nikolic), 0–7 (30.48) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 0–8 (31.59) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Anton Rydqvist), 0–9 (32.54) Luka Nikolic (Ted Marjavaara), 0–10 (33.40) Anton Rydqvist (Olle Halvardsson, Vidar Lindström), 1–10 (35.24) Filip Jacobsson (Luca Raffelsberger), 1–11 (38.18) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Olle Halvardsson).

Tredje perioden: 1–12 (40.20) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Jonathan Sagemar), 1–13 (42.53) Olle Halvardsson (Ted Marjavaara), 1–14 (44.13) Jonathan Sagemar (Max Ekström), 1–15 (54.15) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström), 1–16 (55.10) Anton Rydqvist (Luka Nikolic), 1–17 (58.57) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Marcus Krause).

Nästa match:

Mighty Ravens: Västerviks IK, borta, 4 oktober

Dalen: Nässjö HC, hemma, 3 oktober