Tungt för Carolina – Seattle bröt fina vinstsviten

Seger för Seattle med 2–1 mot Carolina

Ben Meyers avgjorde för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Carolina har haft en stark period i NHL och inför matchen borta mot Seattle hade laget tagit fem raka segrar. På tisdagen tog det stopp och matchen i Climate Pledge Arena slutade 2–1 (0–0, 2–1, 0–0). Det var första förlusten sedan den 31 januari för Carolina.

Därmed har Seattle vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Seattle–Carolina – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Seattle startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Kaapo Kakko och Ben Meyers. Carolina gjorde 2–1 genom Nikolaj Ehlers efter 18.30 men kom aldrig närmare.

Tredje perioden blev även den mållös och Seattle höll i sin 2–1-ledning och vann.

Seattle har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Carolina har fyra vinster och en förlust och 17–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Carolina med 3–2.

Torsdag 5 mars 04.00 möter Seattle St Louis hemma i Climate Pledge Arena medan Carolina spelar borta mot Vancouver.

Seattle–Carolina 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (23.22) Kaapo Kakko (Adam Larsson), 2–0 (28.48) Ben Meyers (Frederick Gaudreau, Adam Larsson), 2–1 (38.30) Nikolaj Ehlers (Jordan Martinook, Sean Walker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 3-0-2

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Seattle: St Louis Blues, hemma, 5 mars 04.00

Carolina: Vancouver Canucks, borta, 5 mars 04.00