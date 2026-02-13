Segersviten sprack för Borlänge mot Strömsbro

Strömsbro vann med 3–1 mot Borlänge

Abbe Broberg matchvinnare för Strömsbro

Seger nummer 14 för Strömsbro

Borlänge hade åtta raka segrar inför bortamatchen i hockeyettan norra mot Strömsbro. Då kom första förlusten sedan den 18 januari. Matchen på fredagen i Testebo Arena slutade 3–1 (1–1, 1–0, 1–0).

Falu IF nästa för Strömsbro

Lukas Söderlund gjorde 1–0 till Borlänge efter bara 54 sekunder efter pass från Tim Palmberg. Efter 11.28 kvitterade Strömsbro när William Bengtsson slog till på passning från Mikael Hansson och Abbe Broberg.

Strömsbro gjorde också 2–1 efter 12.57 i andra perioden när Abbe Broberg hittade rätt på pass av Braylon Shmyr och Mikael Hansson.

Kasper Arwefjäll stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 29 sekunder kvar att spela assisterad av William Bengtsson. Arwefjäll fullbordade därmed Strömsbros vändning.

Strömsbros nya tabellposition är sjunde plats medan Borlänge är på fjärde plats.

I nästa match möter Strömsbro Falu IF borta och Borlänge möter Norrtälje borta. Båda matcherna spelas söndag 15 februari 16.00.

Strömsbro–Borlänge 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (0.54) Lukas Söderlund (Tim Palmberg), 1–1 (11.28) William Bengtsson (Mikael Hansson, Abbe Broberg).

Andra perioden: 2–1 (32.57) Abbe Broberg (Braylon Shmyr, Mikael Hansson).

Tredje perioden: 3–1 (59.31) Kasper Arwefjäll (William Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro: Falu IF, borta, 15 februari 16.00

Borlänge: Norrtälje IK, borta, 15 februari 16.00