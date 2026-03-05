Tunga sviten fortsätter för IFK Österåker Hockey efter förlust mot Spånga

Seger för Spånga med 10–0 mot IFK Österåker Hockey

Spångas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linuz Lindberg gjorde tre mål för Spånga

Sviterna höll i sig när Spånga mötte IFK Österåker Hockey hemma i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Spånga vann och har nu fyra raka segrar medan IFK Österåker Hockey har sju raka förluster. Matchen slutade 10–0 (3–0, 3–0, 4–0).

Axel Stockhaus blev matchvinnare

Spånga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.28 i mitten av perioden.

Spånga startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 6–0 genom två mål av Leo Elofsson och ett mål av Charlie Hansen.

Spånga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Linuz Lindberg, som gjorde tre mål, och Axel Stockhaus.

Spångas Linuz Lindberg stod för tre mål och tre assists, Axel Stockhaus gjorde två mål och två målgivande passningar, Leo Elofsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Sixten Classon gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Spånga med 7–1.

Motståndare i sista omgången för IFK Österåker Hockey är Järfälla HC. Lagen möts lördag 7 mars 17.30 i Österåker Sportcentrum.

Spånga–IFK Österåker Hockey 10–0 (3–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (6.22) Axel Stockhaus (Linuz Lindberg, Hector Hultin), 2–0 (10.13) Sixten Classon (Linuz Lindberg, Victor Nilsson), 3–0 (13.50) Sixten Classon (Viktor Wedin).

Andra perioden: 4–0 (22.54) Leo Elofsson, 5–0 (28.48) Leo Elofsson (Viktor Wedin, Linuz Lindberg), 6–0 (32.01) Charlie Hansen (Douglas Pihl, Axel Stockhaus).

Tredje perioden: 7–0 (46.56) Linuz Lindberg (Erland Lav), 8–0 (50.52) Axel Stockhaus (Sixten Classon), 9–0 (55.24) Linuz Lindberg (Charlie Hansen), 10–0 (56.56) Linuz Lindberg (Leo Elofsson, Axel Stockhaus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga: 4-0-1

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Järfälla HC, hemma, 7 mars 17.30