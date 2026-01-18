Tung seger för Tampa Bay i toppmatchen mot Dallas

Tampa Bay vann med 4–1 mot Dallas

Tampa Bays nionde seger på de senaste tio matcherna

Brandon Hagel avgjorde för Tampa Bay

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Tampa Bay, som besegrade Dallas borta med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Dallas–Tampa Bay – mål för mål

Oskar Bäck gav Dallas ledningen efter fyra minuter framspelad av Nils Lundkvist och Mavrik Bourque. 1–1 kom efter 8.04 när Dominic James fick träff efter förarbete av Jake Guentzel och Charles-Edouard D’astous.

Tampa Bay gjorde också 1–2 efter 11.04 i andra perioden när Brandon Hagel hittade rätt framspelad av Nikita Kutjerov och Darren Raddysh. Jake Guentzel gjorde dessutom 1–3 efter 18.50 på pass av Dominic James och Oliver Bjorkstrand.

17.59 in i tredje perioden fick Pontus Holmberg utdelning framspelad av Yanni Gourde och ökade ledningen.

Dallas har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har fyra vinster och en förlust och 20–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Tampa Bay med 2–1 efter förlängningsspel .

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 21 januari. Då möter Dallas Boston i American Airlines Center 01.30. Tampa Bay tar sig an San Jose hemma 01.00.

Dallas–Tampa Bay 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (4.00) Oskar Bäck (Nils Lundkvist, Mavrik Bourque), 1–1 (8.04) Dominic James (Jake Guentzel, Charles-Edouard D’astous).

Andra perioden: 1–2 (31.04) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 1–3 (38.50) Jake Guentzel (Dominic James, Oliver Bjorkstrand).

Tredje perioden: 1–4 (57.59) Pontus Holmberg (Yanni Gourde).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 1-1-3

Tampa Bay: 4-1-0

Nästa match:

Dallas: Boston Bruins, hemma, 21 januari 01.30

Tampa Bay: San Jose Sharks, hemma, 21 januari 01.00