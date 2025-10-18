Tung seger för Strömsbro i toppmatchen mot Grums

Strömsbro vann med 5–4 mot Grums

Strömsbros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Casper Carlsson tvåmålsskytt för Strömsbro

Det var två topplag som möttes i U20 region väst herr på lördagen. Och det slutade med seger för Strömsbro, som besegrade Grums hemma med 5–4 (1–1, 4–1, 0–2).

Segern var Strömsbros sjätte på de senaste sju matcherna.

Första perioden var jämn. Strömsbro inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Linus Forsman efter bara 18 sekunder, men Grums kvitterade genom Lucas Branting efter 10.33. Strömsbro tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 3.58 genom Jonas Nordlinder och gick upp till 3–1 innan Grums svarade.

Innan perioden var över hade Strömsbro ryckt åt sig ledningen med 5–2. Isac Olsson och Axel Appelqvist reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Grums.

Det här var Strömsbros andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Grums andra uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK Hockey med 5–4 efter straffläggning.

Lördag 25 oktober spelar Strömsbro hemma mot Orsa 16.45 och Grums mot Valbo J20 borta 14.30 i NickBack Arena.

Strömsbro–Grums 5–4 (1–1, 4–1, 0–2)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (0.18) Linus Forsman (Mille Thunman, Wilmer Björk Eriksson), 1–1 (10.33) Lucas Branting (Lucas Nyman, Linus Olsson).

Andra perioden: 2–1 (23.58) Jonas Nordlinder (Linus Forsman, Antonio Öholm), 3–1 (24.30) Casper Carlsson (Tim Qvarfordt), 3–2 (31.55) Max Johansson (Axel Appelqvist, Linus Högström Nordhammer), 4–2 (34.55) Linus Åbom (Filip Jaxgård, Nils Englund-Olsson), 5–2 (35.56) Casper Carlsson (Wilmer Björk Eriksson, Victor Nilsson).

Tredje perioden: 5–3 (44.14) Isac Olsson (Carl Lauridsen, Hampus Öhman), 5–4 (46.46) Axel Appelqvist (Leo Levein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-1-0

Grums: 3-1-1

Nästa match:

Strömsbro: Orsa IK, hemma, 25 oktober

Grums: Valbo HC, borta, 25 oktober