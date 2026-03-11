Tung seger för Dallas – i toppmatchen mot Vegas

Dallas vann med 2–1 mot Vegas

Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna

Jamie Benn avgjorde för Dallas

Dallas tog en tung seger på hemmaplan mot Vegas i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på onsdagen. Matchen slutade 2–1 (0–0, 2–1, 0–0).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Dallas.

Dallas–Vegas – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 1.31 i andra perioden gjorde Vegas 0–1 genom Jack Eichel.

Jamie Benn och Oskar Bäck låg sen bakom vändningen till 2–1 för Dallas.

I tredje perioden höll Dallas i sin 2–1-ledning och vann.

Dallas har fyra segrar och en förlust och 22–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 5–4 efter avgörande på straffar.

Fredag 13 mars möter Dallas Edmonton hemma 01.00 och Vegas möter Pittsburgh hemma 03.00.

Dallas–Vegas 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 0–1 (21.31) Jack Eichel (Shea Theodore, Ivan Barbasjev), 1–1 (30.41) Oskar Bäck (Colin Blackwell, Thomas Harley), 2–1 (34.16) Jamie Benn (Wyatt Johnston, Matt Duchene).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Vegas: 1-0-4

Nästa match:

Dallas: Edmonton Oilers, hemma, 13 mars 01.00

Vegas: Pittsburgh Penguins, hemma, 13 mars 03.00