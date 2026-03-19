Tung seger för Dallas – i toppmatchen mot Colorado

Dallas vann med 2–1 efter straffar

Dallas femte seger på de senaste sex matcherna

Wyatt Johnston avgjorde för Dallas

Dallas tog en tung seger på bortaplan mot Colorado i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på torsdagen. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) efter straffar.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Colorado är i fortsatt serieledning och Dallas på andra plats. Två poäng skiljer nu lagen åt.

Segern var Dallas femte på de senaste sex matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Minnesota nästa för Dallas

Cale Makar gjorde 1–0 till Colorado efter 18.33 efter förarbete från Nazem Kadri och Nathan MacKinnon.

Efter 6.18 i andra perioden nätade Jason Robertson framspelad av Nathan Bastian och Thomas Harley och kvitterade för Dallas.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Dallas vann straffläggningen efter att Wyatt Johnston satt den avgörande straffen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 21 mars möter Colorado Chicago borta i United Center 01.30 medan Dallas spelar borta mot Minnesota 21.00.

Colorado–Dallas 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (18.33) Cale Makar (Nazem Kadri, Nathan MacKinnon).

Andra perioden: 1–1 (26.18) Jason Robertson (Nathan Bastian, Thomas Harley).

Straffar: 1–2 (65.00) Wyatt Johnston.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 1-1-3

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Chicago Blackhawks, borta, 21 mars 01.30

Dallas: Minnesota Wild, borta, 21 mars 21.00