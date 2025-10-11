Tung seger för Borlänge i toppmatchen mot Strömsbro

Borlänge vann med 3–2 efter förlängning

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Daniels med två mål för Borlänge

Det var två topplag som möttes i U20 region väst herr på lördagen. Och det slutade med seger för Borlänge, som besegrade Strömsbro borta med 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Borlänges huvudtränare Victor Eriksson tyckte så här om matchen:

– Vi visar en stark lagmoral och tar över matchen mer och mer. Alltid skönt att vinna även om jag tycker att vi borde avgjort detta redan i tredje perioden sett till antalet chanser. Hur som helst en rättvis seger.

Segermålet för Borlänge stod Albin Daniels för 1.26 in i förlängningen.

Det var två formstarka lag som möttes. Andraplacerade Borlänge tog fjärde segern i rad. Strömsbro hade före matchen fem segrar i rad.

Albin Daniels tvåmålsskytt för Borlänge

Strömsbro startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nils Englund-Olsson och Sergejs Avotins innan Borlänge svarade och gjorde 2–1 genom Leo Åström. Efter 16.19 i andra perioden nätade Albin Daniels framspelad av Adrians Klavins och Leo Åström och kvitterade för Borlänge. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 1.26 till Borlänge också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Albin Daniels, framspelad av Melvin Lantz.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Strömsbro med 22–10 och Borlänge med 24–9 i målskillnad. Det här var Strömsbros andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Strömsbro ligger kvar på första plats i tabellen.

Lördag 18 oktober möter Strömsbro Grums hemma 11.45 och Borlänge möter BIK Karlskoga J20 borta 15.00.

Strömsbro–Borlänge 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (1.43) Nils Englund-Olsson (Filip Jaxgård, Egon Ericsson), 2–0 (8.51) Sergejs Avotins (Axel Kjerrman, Måns Knudsen), 2–1 (13.54) Leo Åström (Alexander Eriksson, Adrians Klavins).

Andra perioden: 2–2 (36.19) Albin Daniels (Adrians Klavins, Leo Åström).

Förlängning: 2–3 (61.26) Albin Daniels (Melvin Lantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-1-0

Borlänge: 4-1-0

Nästa match:

Strömsbro: Grums IK Hockey, hemma, 18 oktober

Borlänge: BIK Karlskoga, borta, 18 oktober