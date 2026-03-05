Tung seger för Anaheim Ducks – vann toppmötet med NY Islanders

Seger för Anaheim Ducks med 5–1 mot NY Islanders

Anaheim Ducks sjätte seger på de senaste sju matcherna

Anaheim Ducks Cutter Gauthier tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i NHL på torsdagen. Och det slutade med seger för Anaheim Ducks, som besegrade NY Islanders hemma med 5–1 (3–1, 0–0, 2–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Anaheim Ducks ligger kvar på andra plats i tabellen och NY Islanders på andra plats.

Segern var Anaheim Ducks sjätte på de senaste sju matcherna.

Cutter Gauthier tvåmålsskytt för Anaheim Ducks

NY Islanders tog ledningen i början av första perioden genom Anders Lee.

Anaheim Ducks gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 5.44.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

2.11 in i tredje perioden fick Ryan Poehling utdelning på pass av Ryan Strome och ökade ledningen. Efter 15.49 nätade Frank Vatrano framspelad av Jacob Trouba och ökade ledningen för Anaheim Ducks.

Lagens första möte för säsongen vann NY Islanders med 5–2.

I nästa match möter Anaheim Ducks Montreal hemma på lördag 7 mars 03.00. NY Islanders möter Los Angeles fredag 6 mars 03.30 borta.

Anaheim Ducks–NY Islanders 5–1 (3–1, 0–0, 2–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (4.58) Anders Lee (Anthony Deangelo, Jonathan Drouin), 1–1 (12.56) Cutter Gauthier (Beckett Sennecke, Chris Kreider), 2–1 (16.05) Cutter Gauthier (Leo Carlsson, Chris Kreider), 3–1 (18.40) Beckett Sennecke (Ian Moore, Pavel Mintjukov).

Tredje perioden: 4–1 (42.11) Ryan Poehling (Ryan Strome), 5–1 (55.49) Frank Vatrano (Jacob Trouba).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

NY Islanders: 4-0-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Montreal Canadiens, hemma, 7 mars 03.00

NY Islanders: Los Angeles Kings, borta, 6 mars 03.30