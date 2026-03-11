Tumba sköna start – vann efter straffar

Tumba vann med 6–5 efter straffar

Theo Ivarsson med två mål för Tumba

Laban Willhans avgjorde för Tumba

Tumba har tagit ett grepp mot Boo, efter seger hemma med 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar i första matchen i U18 playoff till regional östra. På bortaplan i Björknäs Ishall på torsdag kan Tumba därmed avgöra serien.

Den första perioden slutade 0–0.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Boo gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Oliver Dansk och Arsenijs Zaicevs.

Tumba reducerade och kvitterade till 5–5 genom Simon Lind och Leon Sennström i tredje perioden.

I straffläggningen var det Tumba som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Laban Willhans för.

Leon Sennström gjorde ett mål för Tumba och spelade dessutom fram till två mål och Theo Ivarsson stod för två mål och ett assist.

Nästa match spelas i Björknäs Ishall på torsdag 19.45.

Tumba–Boo 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 playoff till regional östra, Ishuset

Andra perioden: 0–1 (21.18) Max Stavin, 1–1 (21.54) Max Karell Söderman (Leon Sennström, Jonathan Bergqvist), 1–2 (25.58) Milton Zetterlund (William Talamo, Arsenijs Zaicevs), 2–2 (30.34) Theo Ivarsson (Elias Holger), 2–3 (31.29) Henry Andersson, 3–3 (33.02) Theo Ivarsson.

Tredje perioden: 3–4 (43.19) Oliver Dansk (Axel Andersson, Edvin Runnäs Boivie), 3–5 (43.51) Arsenijs Zaicevs (Max Stavin), 4–5 (52.22) Simon Lind (Leon Sennström, Emil Stenberg), 5–5 (55.17) Leon Sennström (Julius Blomberg, Theo Ivarsson).

Straffar: 6–5 (65.00) Laban Willhans.

Ställning i serien: Tumba–Boo 1–0

Nästa match:

12 mars, 19.45, Boo–Tumba, i Björknäs Ishall