Troy Nordli låg bakom segern för Strömsbro 2 mot Bollnäs/Alfta U18

Strömsbro 2 vann med 6–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Troy Nordli gjorde tre mål för Strömsbro 2

Theo Eklund matchvinnare för Strömsbro 2

Ett hattrick stod Strömsbro 2:s Troy Nordli för i matchen mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 division 1 västra A vår. Strömsbro 2 vann på hemmaplan med 6–2 (2–1, 1–0, 3–1).

Det var andra raka segern för Strömsbro 2, efter 3–2 mot Huge/Skutskär i premiären.

Strömsbro 2:s Troy Nordli tremålsskytt

Strömsbro 2 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Edward Von Haartman och Troy Nordli innan Bollnäs/Alfta U18 svarade och gjorde 2–1 genom Harry Arvidsson.

Efter 15.29 i andra perioden nätade Theo Eklund framspelad av Nils Olsson och Troy Nordli och gjorde 3–1.

Strömsbro 2 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–1 till 6–1 på bara 8.04.

Wiktor Olsson reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Bollnäs/Alfta U18. Strömsbro 2 tog därmed en stabil seger.

Strömsbro 2:s Troy Nordli stod för tre mål och två assists och Edward Von Haartman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF 2 vunnit.

Bollnäs/Alfta U18 möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma torsdag 22 januari 19.30.

Strömsbro 2–Bollnäs/Alfta U18 6–2 (2–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 västra A vår, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (7.46) Edward Von Haartman (Nilas Rangrost, Troy Nordli), 2–0 (9.17) Troy Nordli (Nils Olsson, Edward Von Haartman), 2–1 (15.31) Harry Arvidsson (Sigve Dahlkvist, Wiktor Olsson).

Andra perioden: 3–1 (35.29) Theo Eklund (Nils Olsson, Troy Nordli).

Tredje perioden: 4–1 (45.33) Troy Nordli (Sigge Malmberg), 5–1 (47.33) Troy Nordli (Adam Lenholm, Edward Von Haartman), 6–1 (53.37) Sigge Malmberg (Alve Bergfeldt, Melker Karlsson), 6–2 (58.55) Wiktor Olsson (Viktor Björklund).

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 22 januari 19.30