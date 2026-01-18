Troja-Ljungby U18 utklassade Tranås J18 – vann med 8–0

Troja-Ljungby U18 vann med 8–0 mot Tranås J18

Isak Räsänen avgjorde för Troja-Ljungby U18

Femte raka förlusten för Tranås J18

Troja-Ljungby U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Tranås J18 i U18 regional syd vår med hela 8–0 (4–0, 3–0, 1–0).

Tingsryd nästa för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Även i andra perioden var det Troja-Ljungby U18 som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Hugo Sjöbrink, Musse Paulson och Carl De Wall.

Efter 13.34 i tredje perioden gjorde Philip Einarsson också 8–0 assisterad av Adam Räsänen och Isak Räsänen. 8–0-målet blev matchens sista.

Troja-Ljungby U18:s Isak Räsänen stod för ett mål och tre assists, Milo Hägg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Adam Räsänen gjorde ett mål och två målgivande passningar och Carl De Wall gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Tranås Åkeri Arena.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Troja-Ljungby U18 Tingsryd borta i Dackehallen 19.15 medan Tranås J18 spelar hemma mot Mariestad 19.30.

Troja-Ljungby U18–Tranås J18 8–0 (4–0, 3–0, 1–0)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 1–0 (1.15) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Milo Hägg), 2–0 (6.22) Milo Hägg (Carl De Wall, Jacob Beskow), 3–0 (14.16) Gustav Ekstrand (Jacob Beskow, Carl De Wall), 4–0 (17.41) Adam Räsänen (Hugo Sjöbrink, Isak Räsänen).

Andra perioden: 5–0 (22.42) Hugo Sjöbrink (Isak Räsänen, Gustav Ekstrand), 6–0 (24.17) Musse Paulson (Alvar Wass), 7–0 (30.04) Carl De Wall (Milo Hägg, Philip Herrlin).

Tredje perioden: 8–0 (53.34) Philip Einarsson (Adam Räsänen, Isak Räsänen).

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Tingsryds AIF, borta, 22 januari 19.15

Tranås J18: Mariestads BoIS HC, hemma, 22 januari 19.30