Tre poäng till Valbo HC 2 efter avgörande i slutperioden mot Hudiksvall

Seger för Valbo HC 2 med 4–3 mot Hudiksvall

Nils Keddyson matchvinnare för Valbo HC 2

Valbo HC 2 nu femte, Hudiksvall på första plats

Valbo HC 2 vann hemma mot Hudiksvall i U18 Div 1 västra A herr med 4–3 (2–2, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Valbo HC 2 avgjorde.

Sandviken nästa för Valbo HC 2

Valbo HC 2 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut.

Hudiksvall reducerade och kvitterade till 2–2 genom Miro Lybeck och Melvin Svensson. Efter 10.52 i andra perioden gjorde Hudiksvall 2–3 genom Simon Nord-Noren.

Valbo HC 2 kvitterade till 3–3 genom Adam Hugosson med 3.28 kvar att spela av perioden. 7.25 in i tredje perioden nätade Valbo HC 2:s Nils Keddyson på pass av Ture Forsberg och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Valbo HC 2 har två segrar och tre förluster och 18–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har fyra vinster och en förlust och 29–13 i målskillnad.

Efter fem matcher har Valbo HC 2 nu sex poäng och Hudiksvall har tolv poäng.

Den 7 december tar lagen sig an varandra igen, då i Holmen Center.

I nästa match möter Valbo HC 2 Sandviken borta på fredag 31 oktober 19.00. Hudiksvall möter Gävle torsdag 30 oktober 19.40 borta.

Valbo HC 2–Hudiksvall 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (2.40) Liam Hård (Albin Radeskog, Ture Forsberg), 2–0 (4.02) Lucas Grundstedt (Neo Rask, Nils Keddyson), 2–1 (6.12) Miro Lybeck (Melvin Svensson), 2–2 (13.30) Melvin Svensson.

Andra perioden: 2–3 (30.52) Simon Nord-Noren (Axel Norin, Axel Göransson), 3–3 (36.32) Adam Hugosson (Melvin Lundström).

Tredje perioden: 4–3 (47.25) Nils Keddyson (Ture Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 2-0-3

Hudiksvall: 4-0-1

Nästa match:

Valbo HC 2: Sandvikens IK, borta, 31 oktober

Hudiksvall: Gävle GIK, borta, 30 oktober