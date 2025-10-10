Tre poäng till Pittsburgh efter avgörande i slutperioden mot NY Islanders

Pittsburgh segrade – 4–3 mot NY Islanders

Justin Brazeau avgjorde för Pittsburgh

Andra raka segern för Pittsburgh

Pittsburgh vann hemma mot NY Islanders i NHL med 4–3 (1–1, 2–2, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Pittsburgh avgjorde.

Det var andra raka för Pittsburgh, efter 3–0-segern mot NY Rangers i premiären.

NY Rangers nästa för Pittsburgh

Första perioden var jämn. Pittsburgh inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Jevgenij Malkin efter 3.23, men NY Islanders kvitterade genom Jonathan Drouin efter 11.55. NY Islanders gjorde 1–2 genom Kyle Palmieri efter 4.02 i andra perioden.

Sidney Crosby och Harrison Brunicke såg till att Pittsburgh vände till ledning med 3–2.

NY Islanders kvitterade till 3–3 genom Max Shabanov. 14.21 in i tredje perioden slog Justin Brazeau till framspelad av Jevgenij Malkin och Anthony Mantha och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Söndag 12 oktober 01.00 möter Pittsburgh NY Rangers hemma i PPG Paints Arena medan NY Islanders spelar hemma mot Washington.

Pittsburgh–NY Islanders 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (3.23) Jevgenij Malkin (Sidney Crosby, Rickard Rakell), 1–1 (11.55) Jonathan Drouin (Matthew Schaefer).

Andra perioden: 1–2 (24.02) Kyle Palmieri (Mathew Barzal, Scott Mayfield), 2–2 (25.41) Harrison Brunicke, 3–2 (28.58) Sidney Crosby, 3–3 (39.18) Max Shabanov (Simon Holmstrom).

Tredje perioden: 4–3 (54.21) Justin Brazeau (Jevgenij Malkin, Anthony Mantha).

Nästa match:

Pittsburgh: New York Rangers, hemma, 12 oktober

NY Islanders: Washington Capitals, hemma, 12 oktober