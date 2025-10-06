Tre poäng till Kalix efter avgörande i slutperioden mot Sunderby

Seger för Kalix med 3–1 mot Sunderby

Rasmus Lindqvist-Nilsson med två mål för Kalix

Sunderby nu sjätte, Kalix på fjärde plats

Kalix vann borta mot Sunderby i U20 region norr A herr med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Kalix avgjorde.

Det här var första segern för Kalix, efter förlust med 3–5 mot Boden i premiären.

Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös. Efter 5.50 i andra perioden gjorde Sunderby 1–0 genom Isak Jönsson.

Kalix kvitterade till 1–1 genom Rasmus Lindqvist-Nilsson efter 11.58 av perioden. I tredje perioden gjorde Kalix 1–2 efter 4.03 genom Rasmus Lindqvist-Nilsson framspelad av Viktor Abrahamsson och Rainers Pavlovics. Och med bara 11 sekunder kvar satte William Björck 1–3 på pass av Rainers Pavlovics.

Kalix Rainers Pavlovics hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 oktober i Part Arena.

I nästa omgång har Sunderby Boden borta i Hive Arena, torsdag 9 oktober 19.00. Kalix spelar hemma mot Piteå onsdag 8 oktober 19.30.

Sunderby–Kalix 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.50) Isak Jönsson (Emil Sundén, Viggo Johansson), 1–1 (31.58) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics, Daniils Rogalevs).

Tredje perioden: 1–2 (44.03) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson, Rainers Pavlovics), 1–3 (59.49) William Björck (Rainers Pavlovics).

Nästa match:

Sunderby: Bodens HF, borta, 9 oktober

Kalix: Piteå HC, hemma, 8 oktober