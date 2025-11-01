Tre poäng till Boston efter avgörande i slutperioden mot Carolina
- Seger för Boston med 2–1 mot Carolina
- Bostons fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Viktor Arvidsson matchvinnare för Boston
Boston vann hemma mot Carolina i NHL med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Boston avgjorde.
Segern var Bostons fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.
Boston–Carolina – mål för mål
De två första perioderna blev mållösa.
Boston startade tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Casey Mittelstadt och Viktor Arvidsson. Carolina gjorde 1–2 genom Alexander Nikishin efter 17.07 men kom aldrig närmare.
Det här var Bostons fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Carolinas andra uddamålsförlust.
Nästa motstånd för Boston är NY Islanders. Carolina tar sig an NY Rangers borta. Båda matcherna spelas onsdag 5 november 01.00.
Boston–Carolina 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)
NHL, TD Garden
Tredje perioden: 1–0 (41.27) Casey Mittelstadt (Charlie McAvoy), 2–0 (45.05) Viktor Arvidsson, 2–1 (57.07) Alexander Nikishin (Mark Jankowski, Jordan Martinook).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 4-0-1
Carolina: 2-0-3
Nästa match:
Boston: New York Islanders, borta, 5 november
Carolina: New York Rangers, borta, 5 november
