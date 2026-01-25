Tre poäng till Arvika/Charlottenberg/Forshaga efter snabba mål mot Örebro Hockey Ungdom J18

Arvika/Charlottenberg/Forshaga-seger med 5–2 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Victor Wretling Säterman tvåmålsskytt för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Tredje raka segern för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Arvika/Charlottenberg/Forshaga vann hemma mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D vår med 5–2 (1–1, 1–1, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Victor Wretling Säterman gjorde 3–2 och Lucas Henriksson drygt två minuter senare gjorde 4–2.

Victor Wretling Säterman gjorde två mål för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Liam Hindersson gjorde 1–0 till Örebro Hockey Ungdom J18 efter sju minuter assisterad av Douglas Rosell och Frans Ekegren. Efter 11.43 kvitterade Arvika/Charlottenberg/Forshaga när Charlie Olsson fick träff efter pass från Wilton Martinsson och Victor Wretling Säterman.

Efter 15.50 i andra perioden slog Douglas Rosell till på pass av Liam Hindersson och Theo Gerebrand och gav Örebro Hockey Ungdom J18 ledningen. Arvika/Charlottenberg/Forshagas Viggo Tindefjord Norlander gjorde 2–2 efter 19.40 framspelad av Nils Sjödin och Erik Lott Petersén.

I tredje perioden var det Arvika/Charlottenberg/Forshaga som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Victor Wretling Säterman och och ett mål var av Lucas Henriksson.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Victor Wretling Säterman stod för två mål och ett assist och Charlie Olsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Örebro Hockey Ungdom J18 med 5–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari spelar Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta mot Kristinehamns HT J18 14.30 och Örebro Hockey Ungdom J18 mot Grums IK 2 hemma 16.30 i Trängens IP.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Örebro Hockey Ungdom J18 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

U18 division 1 västra D vår, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (7.40) Liam Hindersson (Douglas Rosell, Frans Ekegren), 1–1 (11.43) Charlie Olsson (Wilton Martinsson, Victor Wretling Säterman).

Andra perioden: 1–2 (35.50) Douglas Rosell (Liam Hindersson, Theo Gerebrand), 2–2 (39.40) Viggo Tindefjord Norlander (Nils Sjödin, Erik Lott Petersén).

Tredje perioden: 3–2 (49.21) Victor Wretling Säterman (Charlie Olsson), 4–2 (51.38) Lucas Henriksson (Charlie Olsson, Wilton Martinsson), 5–2 (58.16) Victor Wretling Säterman.

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Kristinehamns HT, borta, 1 februari 14.30

Örebro Hockey Ungdom J18: Grums IK:2, hemma, 1 februari 16.30