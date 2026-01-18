Tre poäng till AIK efter avgörande i slutperioden mot Brynäs

AIK segrade – 4–3 mot Brynäs

Patrik Jernfalk tvåmålsskytt för AIK

Gustav Sjöqvist matchvinnare för AIK

AIK vann hemma mot Brynäs i U20 nationell norra med 4–3 (2–1, 0–1, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan AIK avgjorde.

Brynäs tränare Victor Grönberg:

– Utvisningar blir avgörande idag. Vi får slita extremt mycket i PK idag. Sen 5–5 tycker jag vi gör många bra saker.

Gustav Sjöqvist blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.07 in i tredje perioden.

AIK:s Patrik Jernfalk tvåmålsskytt

Brynäs tog ledningen i första perioden genom Gustav Hillström.

Därefter fixade AIK:s Petr Minar och Patrik Jernfalk att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 13.24 i andra perioden nätade Victor Raftheim Hedin på pass av Emil Saaby Jakobsen och Leo Berggren och kvitterade för Brynäs.

Brynäs tog ledningen på nytt genom Alieu Moldal Bah efter 2.51 i tredje perioden.

Patrik Jernfalk och Gustav Sjöqvist såg till att AIK vände till ledning med 4–3.

AIK:s Patrik Jernfalk stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att AIK är kvar på nionde plats och att Brynäs fortfarande leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

AIK tar sig an Djurgården i nästa match borta söndag 25 januari 12.00. Brynäs möter Luleå borta lördag 24 januari 12.00.

AIK–Brynäs 4–3 (2–1, 0–1, 2–1)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (9.48) Gustav Hillström (Leo Sundqvist), 1–1 (13.21) Patrik Jernfalk (Max Eriksson, Tim Lindström), 2–1 (19.14) Petr Minar (Sid Boije).

Andra perioden: 2–2 (33.24) Victor Raftheim Hedin (Emil Saaby Jakobsen, Leo Berggren).

Tredje perioden: 2–3 (42.51) Alieu Moldal Bah (Hugo Engelaar), 3–3 (52.11) Patrik Jernfalk (Gustav Sjöqvist, Eddi Sandberg), 4–3 (57.07) Gustav Sjöqvist (Patrik Jernfalk, Sid Boije).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Brynäs: 1-2-2

Nästa match:

AIK: Djurgårdens IF, borta, 25 januari 12.00

Brynäs: Luleå HF, borta, 24 januari 12.00