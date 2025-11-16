Tre poäng för Kalix hemma mot Falu IF

Kalix-seger med 3–2 mot Falu IF

Alfons Ekblad avgjorde för Kalix

Kalix tredje seger

Det blev en uddamålsseger för Kalix i matchen mot Falu IF i hockeyettan norra på söndagen. Laget vann med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) hemma i Part Arena.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson kommenterade matchen:

– En tuff match där Kiruna kom ut lite rejälare än oss och tog ett litet kommando. Vi fick inget riktigt flyt i spelet fören sista fem min i första och lyckas få in en kvittering innan paus. Sen är det två jämna perioder där Kiruna är lite effektivare än oss. Små marginaler vi hade chanser för en kvittering men lyckades inte.

Kalix–Falu IF – mål för mål

Kalix startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elias Elomaa och Liam Lundberg innan Falu IF svarade och gjorde 2–1 genom Anton Karlsson. Efter 11.06 i andra perioden nätade Alfons Ekblad på pass av Adam Persson och Rasmus Lindqvist-Nilsson och gjorde 3–1. Falu IF reducerade till 3–2 redan efter efter 3.43 i tredje perioden genom Ibrahim Qufaj. Fler mål än så blev det inte för Falu IF.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalix med 14–10 och Falu IF med 17–14 i målskillnad. Det här var Kalix andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Falu IF:s fjärde uddamålsförlust.

För Kalix gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Falu IF är på 13:e plats.

Onsdag 26 november 19.00 spelar Kalix borta mot Clemensnäs. Falu IF möter Sollentuna hemma i Lugnets Ishall lördag 22 november 16.00.

Kalix–Falu IF 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.23) Elias Elomaa (Andrew Suriyuth), 2–0 (8.21) Liam Lundberg (William Björck, Rasmus Hedkvist), 2–1 (18.05) Anton Karlsson (William Danielsen, Pontus Falk).

Andra perioden: 3–1 (31.06) Alfons Ekblad (Adam Persson, Rasmus Lindqvist-Nilsson).

Tredje perioden: 3–2 (43.43) Ibrahim Qufaj.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Falu IF: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Clemensnäs HC, borta, 26 november

Falu IF: Sollentuna HC, hemma, 22 november