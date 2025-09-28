Tre poäng för Kalix borta mot Kiruna IF

Kalix-seger med 3–2 mot Kiruna IF

Max Öjercrantz matchvinnare för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Kalix tog till slut hem segern mot Kiruna IF i matchen borta i Lombiahallen på söndagen. Matchen i U18 division 1 norra A herr slutade 2–3 (0–1, 1–2, 1–0).

Det var andra raka segern för Kalix, efter 3–1 mot Burträsk i premiären.

Kiruna IF–Kalix – mål för mål

Kalix tog ledningen efter elva minuters spel, genom Damians Kjars framspelad av Erik Svedlund och Samuel Lidström. Efter 40 sekunder i andra perioden gjorde Kalix 0–2 genom John Lundberg.

Kiruna IF reducerade dock till 1–2 genom Mille Fredriksson tidigt i perioden av perioden.

Kalix utökade ledningen på nytt genom Max Öjercrantz efter 6.25. 14.33 in i tredje perioden nätade Kiruna IF:s Tage Carlsten framspelad av Hugo Karlström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kiruna IF.

Det här var Kiruna IF:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen möts på nytt i Part Arena den 8 november.

I nästa match möter Kiruna IF Clemensnäs HC J18 borta på lördag 4 oktober 16.00. Kalix möter Clemensnäs HC J18 onsdag 1 oktober 19.15 borta.

Kiruna IF–Kalix 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (11.45) Damians Kjars (Erik Svedlund, Samuel Lidström).

Andra perioden: 0–2 (20.40) John Lundberg (Max Öjercrantz), 1–2 (23.25) Mille Fredriksson (Tage Carlsten, Oskar Törmä), 1–3 (26.25) Max Öjercrantz (John Lundberg, Edwin Karlsson).

Tredje perioden: 2–3 (54.33) Tage Carlsten (Hugo Karlström).

Nästa match:

Kiruna IF: Clemensnäs HC div 1, borta, 4 oktober

Kalix: Clemensnäs HC div 1, borta, 1 oktober