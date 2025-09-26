Tre poäng för Kalix borta mot Burträsk

Kalix-seger med 3–1 mot Burträsk

Max Öjercrantz avgjorde för Kalix

Tredje raka nederlaget för Burträsk

Bortalaget Kalix tog hem segern mot Burträsk i U18 division 1 norra A herr. 1–3 (1–2, 0–1, 0–0) slutade matchen på fredagen.

Burträsk–Kalix – mål för mål

Kalix tog ledningen i första perioden genom Erik Svedlund.

Burträsk kvitterade till 1–1 genom Lucas Altered med 2.57 kvar att spela.

Efter 17.44 i matchen gjorde Kalix 1–2 genom Max Öjercrantz. Efter 8.25 i andra perioden nätade Tim Brixdal, framspelad av Linus Englund och Kirill Tabunov och gjorde 1–3. I tredje perioden höll Kalix i sin 3–1-ledning och vann.

Burträsk står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Kalix har tre poäng efter en match.

Den 4 oktober möts lagen återigen, då i Part Arena.

Burträsk tar sig an Lejon i nästa match borta måndag 29 september 19.30. Kalix möter Kiruna IF borta söndag 28 september 14.00.

Burträsk–Kalix 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.13) Erik Svedlund (John Lundberg, Max Öjercrantz), 1–1 (17.03) Lucas Altered, 1–2 (17.44) Max Öjercrantz (Leon Öhlund, Tim Brixdal).

Andra perioden: 1–3 (28.25) Tim Brixdal (Linus Englund, Kirill Tabunov).

Nästa match:

Burträsk: SK Lejon, borta, 29 september

Kalix: Kiruna IF, borta, 28 september