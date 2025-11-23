Tre poäng för Järfälla HC hemma mot IFK Österåker Hockey

Järfälla HC segrade – 4–1 mot IFK Österåker Hockey

Hugo Karlsson matchvinnare för Järfälla HC

Andra raka nederlaget för IFK Österåker Hockey

Det blev hemmalaget Järfälla HC som vann mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på söndagen.

SK Iron Hockey nästa för Järfälla HC

Järfälla HC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Charlie Carmefeldt Schill och Hugo Karlsson innan IFK Österåker Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Jonatan Gomez Rosén.

Efter 24 sekunder i andra perioden nätade Elias Kinnunen framspelad av Colin Nordén och Melker Kjellgren och gjorde 3–1.

12.27 in i tredje perioden fick Colin Nordén utdelning på pass av Oscar Mattsson och ökade ledningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järfälla HC på fjärde plats och IFK Österåker Hockey på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Järfälla HC med 6–0.

Järfälla HC tar sig an SK Iron Hockey i nästa match borta söndag 30 november 18.00. IFK Österåker Hockey möter Norrtälje IK U18 hemma torsdag 27 november 19.00.

Järfälla HC–IFK Österåker Hockey 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (1.43) Charlie Carmefeldt Schill, 2–0 (3.54) Hugo Karlsson (Hugo Mattsson), 2–1 (10.55) Jonatan Gomez Rosén (Robin Holm).

Andra perioden: 3–1 (20.24) Elias Kinnunen (Colin Nordén, Melker Kjellgren).

Tredje perioden: 4–1 (52.27) Colin Nordén (Oscar Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 3-0-2

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Järfälla HC: SK Iron Hockey, borta, 30 november

IFK Österåker Hockey: Norrtälje IK, hemma, 27 november