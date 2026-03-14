Tre matchbollar för Hudiksvall efter ny seger

Hudiksvall segrade – 5–2 mot Strömsbro

Hudiksvall är med stormsteg på väg mot seger mot Strömsbro, efter seger hemma med 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) i kvartsfinalen i Hockeyettan. Hudiksvall leder nu matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att avgöra matchserien.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Hudiksvall–Strömsbro – mål för mål

Elias Degnell gav Hudiksvall ledningen efter 18 minuters spel med assist av Lucas Thorstensson och Maximilian Kilpinen.

Hudiksvall stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 9.55.

Strömsbro reducerade dock till 4–1 genom Oskar Klaar med 3.52 kvar att spela av perioden.

Abbe Broberg såg till att Strömsbro reducerade igen efter 4.36 i tredje perioden på straff. 14.06 in i tredje perioden satte Axel Levander pucken framspelad av Viggo Nordström och ökade ledningen.

Hudiksvalls Viggo Nordström hade tre assists.

Hudiksvall–Strömsbro 5–2 (1–0, 3–1, 1–1)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (18.52) Elias Degnell (Lucas Thorstensson, Maximilian Kilpinen).

Andra perioden: 2–0 (25.13) Jacob Svensson (Emil Stadin, Jesper Wiberg), 3–0 (31.08) Jesper Wiberg (Linus Lindblom, Viggo Nordström), 4–0 (35.08) Alex Brännstam (Axel Levander, Viggo Nordström), 4–1 (36.08) Oskar Klaar (Simon Hedlund, Emil Lindgren).

Tredje perioden: 4–2 (44.36) Abbe Broberg, 5–2 (54.06) Axel Levander (Viggo Nordström).

Ställning i serien: Hudiksvall–Strömsbro 2–0

Nästa match:

17 mars, 19.00, Strömsbro–Hudiksvall