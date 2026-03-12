Tre matchbollar för Halmstad efter ny seger

Halmstad vann med 5–4 efter förlängning

Halmstads Alexander Klarin tvåmålsskytt

Albin Blomberg matchvinnare för Halmstad

Halmstad är med stormsteg på väg mot seger mot Vita Hästen, efter seger på bortaplan med 5–4 (1–1, 0–2, 3–1, 1–0) efter förlängning i hockeyettan södra, kvartsfinal. Halmstad har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Albin Blomberg slog till 5.52 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Alexander Klarin med två mål för Halmstad

Alexander Lundman gav Vita Hästen ledningen efter 10.30 efter förarbete av Colin Smith och Gustav Lindberg. 1–1 kom efter 16.38 när Jakub Kanka fick träff på pass av William Berg.

Alexander Lundman gav Vita Hästen ledningen efter 37 sekunder in i andra perioden. Efter 16.41 i andra perioden slog Alexander Lundman till på nytt på pass av Carl-Henrik Edwardsson och gjorde 3–1.

Halmstad gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–1 till ledning med 3–4.

Vita Hästen kvitterade till 4–4 genom Colin Smith i tredje perioden. Målet kom med tre sekunder kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Halmstad blev Albin Blomberg som 5.52 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Halmstads Victor Gagic hade tre assists och Viktor Bernhardtz hade tre assists. Alexander Lundman gjorde tre mål för Vita Hästen.

Lagen möts igen på söndag 16.00.

Vita Hästen–Halmstad 4–5 (1–1, 2–0, 1–3, 0–1)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (10.30) Alexander Lundman (Colin Smith, Gustav Lindberg), 1–1 (16.38) Jakub Kanka (William Berg).

Andra perioden: 2–1 (20.37) Alexander Lundman, 3–1 (36.41) Alexander Lundman (Carl-Henrik Edwardsson).

Tredje perioden: 3–2 (40.26) Oscar Johnsson (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz), 3–3 (46.19) Alexander Klarin (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz), 3–4 (54.44) Alexander Klarin (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz), 4–4 (59.57) Colin Smith.

Förlängning: 4–5 (65.52) Albin Blomberg (Marcus Borgh).

Ställning i serien: Vita Hästen–Halmstad 0–2

Nästa match:

15 mars, 16.00, Halmstad–Vita Hästen