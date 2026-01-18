Tre klara poäng för Sundsvall Hockey U18 mot Piteå Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 segrade – 6–1 mot Piteå Hockey U18

Gustav Von Essen med två mål för Sundsvall Hockey U18

Viggo Ahlqvist avgjorde för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 vann på på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr med klara 6–1 (1–1, 3–0, 2–0).

Sundsvall Hockey U18 har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Sunderby SK U18 i premiären.

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen efter sju minuters spel genom Hugo Müller på passning från Elias Sitter och Philip Vesterlund. 1–1 kom efter 10.04 när Charlie Kyrö hittade rätt efter förarbete från Max Lindmark.

I andra perioden var det Sundsvall Hockey U18 som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Viggo Ahlqvist, Gustav Von Essen och Melvin Bergsten.

16.38 in i tredje perioden slog Viktor Fagemo till på pass av Charlie Ramsell och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 6–1-mål med sju sekunder kvar att spela återigen genom Gustav Von Essen efter pass från Melvin Bergsten och Lucas Filipp.

Gustav Von Essen gjorde två mål för Sundsvall Hockey U18 och ett målgivande pass.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Sundsvall Hockey vann de två första mötena. Piteå HC vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Sundsvall Hockey U18 Ö-vik Hockey U18 borta på onsdag 28 januari 19.30. Piteå Hockey U18 möter SK Lejon U18 onsdag 21 januari 19.00 hemma.

Sundsvall Hockey U18–Piteå Hockey U18 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Ungdomshallen

Första perioden: 1–0 (7.46) Hugo Müller (Elias Sitter, Philip Vesterlund), 1–1 (10.04) Charlie Kyrö (Max Lindmark).

Andra perioden: 2–1 (22.15) Viggo Ahlqvist (Edvin Fahlen, Hampus Becker), 3–1 (33.21) Gustav Von Essen (Edvin Fahlen), 4–1 (36.45) Melvin Bergsten (Gustav Von Essen, Hampus Becker).

Tredje perioden: 5–1 (56.38) Viktor Fagemo (Charlie Ramsell), 6–1 (59.53) Gustav Von Essen (Melvin Bergsten, Lucas Filipp).

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Örnsköldsvik HF, borta, 28 januari 19.30

Piteå Hockey U18: SK Lejon, hemma, 21 januari 19.00