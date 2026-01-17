Tre klara poäng för Hammarby J20 mot Enköping

Seger för Hammarby J20 med 7–2 mot Enköping

Aeneas Viguier matchvinnare för Hammarby J20

Andra raka segern för Hammarby J20

Hammarby J20 hade inga problem med Enköping i U20 allettan östra och vann på hemmaplan med utklassningssiffrorna 7–2 (5–0, 1–0, 1–2).

Tumba nästa för Hammarby J20

I första perioden var det Hammarby J20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 14.43 i andra perioden nätade Pontus Elfström och gjorde 6–0.

Enköping reducerade dock till 6–1 genom Felix Gustafsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Hammarby J20 ökade ledningen till 7–1 genom Joel Sundqvist Bastos efter 5.24.

Isak Heikman reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Enköping. Hammarby J20 tog därmed en stabil seger.

Det här betyder att Hammarby J20 är kvar på fjärde plats och Enköping stannar på andra plats, i serien.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Bahcohallen.

I nästa match möter Hammarby J20 Tumba borta på fredag 23 januari 19.30. Enköping möter Järna lördag 24 januari 14.30 borta.

Hammarby J20–Enköping 7–2 (5–0, 1–0, 1–2)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (0.59) William Sannebro (Linus Kjellgren, Oskar Kristofersson), 2–0 (5.28) Axel Isén (Linus Kjellgren), 3–0 (9.10) Aeneas Viguier (Pierre Lindström), 4–0 (11.56) Albin Windestam, 5–0 (16.43) Oskar Kristofersson (Axel Isén, William Sannebro).

Andra perioden: 6–0 (34.43) Pontus Elfström.

Tredje perioden: 6–1 (41.55) Felix Gustafsson (Oscar Lag), 7–1 (45.24) Joel Sundqvist Bastos (Teodor Birkeland), 7–2 (56.04) Isak Heikman (Emil De Pourbaix, Dylan Hjelmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 2-1-2

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby J20: IFK Tumba IK, borta, 23 januari 19.30

Enköping: Järna SK, borta, 24 januari 14.30