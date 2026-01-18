Trångsunds IF U18 avgjorde i tredje perioden mot Norrtälje IK U18

Trångsunds IF U18 vann med 4–2 mot Norrtälje IK U18

Oscar Sandberg matchvinnare för Trångsunds IF U18

Tredje raka segern för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 segrade hemma mot Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Trångsunds IF U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).

Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 – mål för mål

Madars Jermacans gjorde 1–0 till gästande Norrtälje IK U18 efter 11.49 efter pass från Bastian Hagman.

Efter 12.59 i andra perioden slog Victor Söderqvist till på pass av Lucas Mossberg och Adam Ågfalck och kvitterade för Trångsunds IF U18.

Trångsunds IF U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.59 genom Linus Fond och gick upp till 3–1 innan Norrtälje IK U18 svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Trångsunds IF U18:s favör.

Lagen möts igen 14 februari i Roslagens Sparbank Arena.

Trångsunds IF U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta tisdag 20 januari 19.30. Norrtälje IK U18 möter SK Iron Hockey hemma söndag 25 januari 16.30.

Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (11.49) Madars Jermacans (Bastian Hagman).

Andra perioden: 1–1 (32.59) Victor Söderqvist (Lucas Mossberg, Adam Ågfalck).

Tredje perioden: 2–1 (46.59) Linus Fond (Hugo Sandberg), 3–1 (51.26) Oscar Sandberg (Eric Sjörén), 3–2 (52.51) Victor Olsson (Aron Oscarsson, August Alebark), 4–2 (59.23) Carl Hemb (Lucas Mossberg).

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 januari 19.30

Norrtälje IK U18: SK Iron Hockey, hemma, 25 januari 16.30