Trångsunds IF U18 avgjorde i tredje perioden mot Norrtälje IK U18
- Trångsunds IF U18 vann med 4–2 mot Norrtälje IK U18
- Oscar Sandberg matchvinnare för Trångsunds IF U18
- Tredje raka segern för Trångsunds IF U18
Trångsunds IF U18 segrade hemma mot Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Trångsunds IF U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).
Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 – mål för mål
Madars Jermacans gjorde 1–0 till gästande Norrtälje IK U18 efter 11.49 efter pass från Bastian Hagman.
Efter 12.59 i andra perioden slog Victor Söderqvist till på pass av Lucas Mossberg och Adam Ågfalck och kvitterade för Trångsunds IF U18.
Trångsunds IF U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.59 genom Linus Fond och gick upp till 3–1 innan Norrtälje IK U18 svarade.
Slutresultatet blev 4–2 i Trångsunds IF U18:s favör.
Lagen möts igen 14 februari i Roslagens Sparbank Arena.
Trångsunds IF U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta tisdag 20 januari 19.30. Norrtälje IK U18 möter SK Iron Hockey hemma söndag 25 januari 16.30.
Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)
U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen
Första perioden: 0–1 (11.49) Madars Jermacans (Bastian Hagman).
Andra perioden: 1–1 (32.59) Victor Söderqvist (Lucas Mossberg, Adam Ågfalck).
Tredje perioden: 2–1 (46.59) Linus Fond (Hugo Sandberg), 3–1 (51.26) Oscar Sandberg (Eric Sjörén), 3–2 (52.51) Victor Olsson (Aron Oscarsson, August Alebark), 4–2 (59.23) Carl Hemb (Lucas Mossberg).
Nästa match:
Trångsunds IF U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 januari 19.30
Norrtälje IK U18: SK Iron Hockey, hemma, 25 januari 16.30
