Trångsunds IF U18 avgjorde i tredje perioden mot Norrtälje IK U18

  • Trångsunds IF U18 vann med 4–2 mot Norrtälje IK U18

  • Oscar Sandberg matchvinnare för Trångsunds IF U18

  • Tredje raka segern för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 segrade hemma mot Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Trångsunds IF U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).

Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 – mål för mål

Madars Jermacans gjorde 1–0 till gästande Norrtälje IK U18 efter 11.49 efter pass från Bastian Hagman.

Efter 12.59 i andra perioden slog Victor Söderqvist till på pass av Lucas Mossberg och Adam Ågfalck och kvitterade för Trångsunds IF U18.

Trångsunds IF U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.59 genom Linus Fond och gick upp till 3–1 innan Norrtälje IK U18 svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Trångsunds IF U18:s favör.

Lagen möts igen 14 februari i Roslagens Sparbank Arena.

Trångsunds IF U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta tisdag 20 januari 19.30. Norrtälje IK U18 möter SK Iron Hockey hemma söndag 25 januari 16.30.

Trångsunds IF U18–Norrtälje IK U18 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (11.49) Madars Jermacans (Bastian Hagman).

Andra perioden: 1–1 (32.59) Victor Söderqvist (Lucas Mossberg, Adam Ågfalck).

Tredje perioden: 2–1 (46.59) Linus Fond (Hugo Sandberg), 3–1 (51.26) Oscar Sandberg (Eric Sjörén), 3–2 (52.51) Victor Olsson (Aron Oscarsson, August Alebark), 4–2 (59.23) Carl Hemb (Lucas Mossberg).

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 januari 19.30

Norrtälje IK U18: SK Iron Hockey, hemma, 25 januari 16.30

