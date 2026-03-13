Trångsunds IF U18 kvitterade matchserien mot Haninge Anchors HC U18

Trångsunds IF U18-seger med 2–0 mot Haninge Anchors HC U18

Vincent Stenman matchvinnare för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 höll tätt bakåt

Trångsunds IF U18 utjämnade matchserien mot Haninge Anchors HC U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan, efter seger på hemmaplan med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0). Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Trångsunds IF U18–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

Vincent Stenman gjorde 1–0 till Trångsunds IF U18 efter nio minuters spel på pass av Oscar Sandberg och Lukas Axelsson.

Andra perioden blev mållös.

13.32 in i tredje perioden satte Carl Hemb pucken på pass av Lucas Mossberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa match spelas på lördag 16.30.

Trångsunds IF U18–Haninge Anchors HC U18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 1–0 (9.57) Vincent Stenman (Oscar Sandberg, Lukas Axelsson).

Tredje perioden: 2–0 (53.32) Carl Hemb (Lucas Mossberg).

Ställning i serien: Trångsunds IF U18–Haninge Anchors HC U18 1–1

Nästa match:

14 mars, 16.30, Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18