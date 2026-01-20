Trångsunds IF U18 har fyra raka segrar – vann mot Hässelby Kälvesta HC U18 med 6–3

Trångsunds IF U18-seger med 6–3 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Trångsunds IF U18:s Lucas Mossberg tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 är i bra form just nu. På tisdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 6–3 (3–0, 2–1, 1–2) borta mot Hässelby Kälvesta HC U18. Det innebär också att Hässelby Kälvesta HC U18 har fyra raka förluster i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Lucas Mossberg med två mål för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.36 i mitten av perioden.

Trångsunds IF U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, båda målen av Lucas Mossberg.

Hässelby Kälvesta HC U18 reducerade dock till 1–5 genom Sebastien Brienesse med 2.52 kvar att spela av perioden.

Hässelby Kälvesta HC U18 gjorde både 2–5 och 3–5 genom Cristian Matei och Teodor Larsson i tredje perioden.

Trångsunds IF U18 kunde dock avgöra till 3–6 med 6.29 kvar av matchen genom Oscar Sandberg.

Hässelby Kälvesta HC U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Trångsunds IF U18 har tolv poäng.

Den 19 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stortorpshallen.

I nästa match möter Hässelby Kälvesta HC U18 Värmdö HC 2 borta på onsdag 21 januari 20.00. Trångsunds IF U18 möter Nyköpings SK 2 U18 torsdag 22 januari 20.00 hemma.

Hässelby Kälvesta HC U18–Trångsunds IF U18 3–6 (0–3, 1–2, 2–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (1.36) Lukas Axelsson (Carl Hemb, Oscar Sandberg), 0–2 (8.46) Kimi Määttä (Sixten Elfversson), 0–3 (10.12) Oliver Westergren (Hugo Sandberg, Victor Söderqvist).

Andra perioden: 0–4 (21.11) Lucas Mossberg (Kimi Määttä, Emil Vestin), 0–5 (28.52) Lucas Mossberg (Carl Hemb, Sixten Elfversson), 1–5 (37.08) Sebastien Brienesse (Edgar Axelsson, Jonathan Löfgren).

Tredje perioden: 2–5 (45.51) Cristian Matei (Jonathan Löfgren), 3–5 (47.32) Teodor Larsson, 3–6 (53.31) Oscar Sandberg (Rasmus Andersson).

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Värmdö HC 2, borta, 21 januari 20.00

Trångsunds IF U18: Nyköpings SK 2, hemma, 22 januari 20.00