Trångsund övertygade hemma mot IFK Salem

Trångsund segrade – 6–1 mot IFK Salem

Gustav Malmström avgjorde för Trångsund

Andra raka segern för Trångsund

Trångsund vann enkelt mot IFK Salem hemma i Stortorpshallen i U20 division 1 östra C herr. Trångsund gjorde tog en ny storseger och gjorde sex mål. Matchen vanns med 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Trångsund–IFK Salem – mål för mål

Trångsund tog ledningen efter 7.18 genom Charlie Östlund Ramberg framspelad av Simon Horne.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 8.18 genom Gustav Malmström efter pass från Emil Persson.

Efter 2.45 i andra perioden nätade Elias Lammila på pass av Jesper Peters och Charlie Östlund Ramberg och gjorde 3–0.

Alexander Garpö gjorde dessutom 4–0 efter 13.15 framspelad av Charlie Östlund Ramberg och Elias Lammila.

8.09 in i tredje perioden satte Sam Pakzad pucken och reducerade. Men mer än så orkade IFK Salem inte med.

8.23 in i perioden fick Emil Persson utdelning framspelad av Jesper Peters och ökade ledningen.

Dante Jonsson stod för målet när Trångsund punkterade matchen med ett 6–1-mål med 1.55 kvar att spela på pass av Leo Claeson och Elias Lammila.

Elias Lammila och Charlie Östlund Ramberg gjorde ett mål och två assist var för Trångsund.

Trångsund har två segrar och tre förluster och 23–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Salem har fem förluster och 5–26 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Trångsund slutar på fjärde plats och IFK Salem på femte plats. Båda lagen åker därmed ur U20 division 1 östra C herr.

Lagens första möte för säsongen vann Trångsunds IF med 7–1.

Trångsund–IFK Salem 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

U20 division 1 östra C herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (7.18) Charlie Östlund Ramberg (Simon Horne), 2–0 (8.18) Gustav Malmström (Emil Persson).

Andra perioden: 3–0 (22.45) Elias Lammila (Jesper Peters, Charlie Östlund Ramberg), 4–0 (33.15) Alexander Garpö (Charlie Östlund Ramberg, Elias Lammila).

Tredje perioden: 4–1 (48.09) Sam Pakzad, 5–1 (48.23) Emil Persson (Jesper Peters), 6–1 (58.05) Dante Jonsson (Leo Claeson, Elias Lammila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 2-1-2

IFK Salem: 0-0-5