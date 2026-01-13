Toronto vinnare mot Colorado – avgjorde i förlängningen

Seger för Toronto med 4–3 efter förlängning

Torontos sjätte seger på de senaste sju matcherna

William Nylander avgjorde för Toronto

Matchen mellan Colorado och Toronto i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Toronto avgöra till 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0). William Nylander spelade en avgörande roll för Toronto med det vinnande målet i förlängningen.

Det här innebär att Toronto nu har fyra segrar i följd i NHL.

Utah Mammoth nästa för Toronto

Toronto tog ledningen i första perioden genom Easton Cowan.

Cale Makar och Brock Nelson gjorde att Colorado vände till underläget till ledning med 2–1.

Bobby Mcmann kvitterade för Toronto tidigt i andra perioden.

10.24 in i tredje perioden nätade Torontos Auston Matthews på pass av William Nylander och Oliver Ekman-Larsson och gav laget ledningen. 12.55 in i perioden slog Martin Necas till framspelad av Nathan MacKinnon och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Toronto blev William Nylander som 3.59 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Colorados Nathan MacKinnon hade tre assists.

Colorado har två vinster och tre förluster och 18–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Toronto ligger på fjärde plats i Atlantic division och att Colorado fortfarande leder Central division, elva poäng före Dallas.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 januari i Scotiabank Arena.

Colorado tar sig an Nashville i nästa match hemma lördag 17 januari 03.00. Toronto möter Utah Mammoth borta onsdag 14 januari 04.00.

Colorado–Toronto 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (11.15) Easton Cowan (Nicolas Roy, Bobby Mcmann), 1–1 (16.12) Cale Makar (Martin Necas, Nathan MacKinnon), 2–1 (17.53) Brock Nelson (Nathan MacKinnon, Cale Makar).

Andra perioden: 2–2 (22.12) Bobby Mcmann.

Tredje perioden: 2–3 (50.24) Auston Matthews (William Nylander, Oliver Ekman-Larsson), 3–3 (52.55) Martin Necas (Nathan MacKinnon).

Förlängning: 3–4 (63.59) William Nylander (Oliver Ekman-Larsson, Auston Matthews).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-1-2

Toronto: 4-1-0

Nästa match:

Colorado: Nashville Predators, hemma, 17 januari 03.00

Toronto: Utah Mammoth, borta, 14 januari 04.00