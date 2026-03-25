Toronto slog Boston efter Matthew Knies dubbel

Toronto-seger med 4–2 mot Boston

Matthew Knies tvåmålsskytt för Toronto

William Nylander avgjorde för Toronto

Toronto vann mötet med Boston på bortaplan med 4–2 (0–1, 2–0, 2–1) på onsdagen i NHL.

Matthew Knies tvåmålsskytt för Toronto

Elias Lindholm gjorde 1–0 till Boston efter 5.04 på passning från Morgan Geekie och Henri Jokiharju.

Efter 7.27 i andra perioden slog Matthew Knies till och kvitterade för Toronto. Max Domi gjorde dessutom 1–2 efter 18.08 på pass av John Tavares och Oliver Ekman Larsson.

Toronto gjorde 1–3 genom William Nylander på pass av John Tavares och Jake McCabe efter 3.00 i tredje perioden.

Boston reducerade dock till 2–3 genom Charlie McAvoy efter 5.08 av perioden.

Toronto kunde dock avgöra till 2–4 med 22 sekunder kvar av matchen genom Matthew Knies.

Torontos John Tavares hade tre assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Boston med 17–14 och Toronto med 14–16 i målskillnad.

Det här betyder att Boston ligger på fjärde plats i Atlantic division och Toronto är på sjunde plats i Atlantic division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Nästa motstånd för Boston är Buffalo. Toronto tar sig an NY Rangers hemma. Båda matcherna spelas torsdag 26 mars 00.30.

Boston–Toronto 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (5.04) Elias Lindholm (Morgan Geekie, Henri Jokiharju).

Andra perioden: 1–1 (27.27) Matthew Knies, 1–2 (38.08) Max Domi (John Tavares, Oliver Ekman Larsson).

Tredje perioden: 1–3 (43.00) William Nylander (John Tavares, Jake McCabe), 2–3 (45.08) Charlie McAvoy (David Pastrnak, Pavel Zacha), 2–4 (59.38) Matthew Knies (William Nylander, John Tavares).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-2-1

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Boston: Buffalo Sabres, borta, 26 mars 00.30

Toronto: New York Rangers, hemma, 26 mars 00.30