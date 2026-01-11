Toronto fortsätter vinna på hemmaplan – slog Vancouver med 5–0
- Toronto vann med 5–0 mot Vancouver
- Torontos femte seger på de senaste sex matcherna
- Matias Maccelli matchvinnare för Toronto
Hemma i Scotiabank Arena är Toronto svårslaget just nu i NHL. Sju segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Vancouver. Matchen slutade 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).
Segern var Torontos femte på de senaste sex matcherna.
I och med detta har Vancouver sex förluster i rad.
Toronto–Vancouver – mål för mål
Toronto stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Efter 13.07 i andra perioden slog John Tavares till på pass av William Nylander och gjorde 4–0.
Efter 19.46 i tredje perioden gjorde Nick Robertson också 5–0.
Torontos William Nylander stod för ett mål och två assists.
Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari i Rogers Arena.
Tisdag 13 januari spelar Toronto borta mot Colorado 04.00 och Vancouver mot Montreal borta 01.30 i Bell Centre.
Toronto–Vancouver 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)
NHL, Scotiabank Arena
Första perioden: 1–0 (8.03) Matias Maccelli (William Nylander, Auston Matthews), 2–0 (16.31) Max Domi (Troy Stecher), 3–0 (19.40) William Nylander (Steven Lorentz, Brandon Carlo).
Andra perioden: 4–0 (33.07) John Tavares (William Nylander).
Tredje perioden: 5–0 (59.46) Nick Robertson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Toronto: 4-1-0
Vancouver: 0-2-3
Nästa match:
Toronto: Colorado Avalanche, borta, 13 januari 04.00
Vancouver: Montreal Canadiens, borta, 13 januari 01.30
