Toronto fortsätter vinna på hemmaplan – slog Vancouver med 5–0

Torontos femte seger på de senaste sex matcherna

Matias Maccelli matchvinnare för Toronto

Hemma i Scotiabank Arena är Toronto svårslaget just nu i NHL. Sju segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Vancouver. Matchen slutade 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Segern var Torontos femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Vancouver sex förluster i rad.

Toronto–Vancouver – mål för mål

Toronto stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 13.07 i andra perioden slog John Tavares till på pass av William Nylander och gjorde 4–0.

Efter 19.46 i tredje perioden gjorde Nick Robertson också 5–0.

Torontos William Nylander stod för ett mål och två assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari i Rogers Arena.

Tisdag 13 januari spelar Toronto borta mot Colorado 04.00 och Vancouver mot Montreal borta 01.30 i Bell Centre.

Toronto–Vancouver 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (8.03) Matias Maccelli (William Nylander, Auston Matthews), 2–0 (16.31) Max Domi (Troy Stecher), 3–0 (19.40) William Nylander (Steven Lorentz, Brandon Carlo).

Andra perioden: 4–0 (33.07) John Tavares (William Nylander).

Tredje perioden: 5–0 (59.46) Nick Robertson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 4-1-0

Vancouver: 0-2-3

Nästa match:

Toronto: Colorado Avalanche, borta, 13 januari 04.00

Vancouver: Montreal Canadiens, borta, 13 januari 01.30