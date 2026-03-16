Toronto besegrade Minnesota efter Benoit-Olivier Groulx dubbel

Seger för Toronto med 4–2 mot Minnesota

Tredje förlusten i rad för Minnesota

Det blev Toronto som vann matchen borta mot Minnesota i NHL på måndagen. 2–4 (0–0, 0–3, 2–1) slutade matchen.

Den första perioden slutade 0–0.

Toronto stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.11.

Minnesota reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Vladimir Tarasenko och Vladimir Tarasenko i tredje perioden.

Toronto kunde dock avgöra till 2–4 med 37 sekunder kvar av matchen genom Matthew Knies.

I tabellen innebär det här att Toronto nu ligger på sjunde plats i Atlantic division. Minnesota är på tredje plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota med 6–3.

Nästa motstånd för Minnesota är Chicago. Lagen möts onsdag 18 mars 00.30 i United Center.

Minnesota–Toronto 2–4 (0–0, 0–3, 2–1)

NHL, Grand Casino Arena

Andra perioden: 0–1 (21.07) Morgan Rielly (Matias Maccelli, John Tavares), 0–2 (22.19) Benoit-Olivier Groulx (Troy Stecher, Nick Robertson), 0–3 (28.18) Benoit-Olivier Groulx.

Tredje perioden: 1–3 (44.51) Vladimir Tarasenko (Mats Zuccarello, Ryan Hartman), 2–3 (45.14) Vladimir Tarasenko (Ryan Hartman, Mats Zuccarello), 2–4 (59.23) Matthew Knies.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-2-2

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Minnesota: Chicago Blackhawks, borta, 18 mars 00.30