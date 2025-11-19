Tobias Wredendal het när Sunderby besegrade Brooklyn

Sunderby-seger med 5–2 mot Brooklyn

Sunderbys sjunde seger på de senaste nio matcherna

Tobias Wredendal gjorde två mål för Sunderby

Hemmalaget Sunderby tog hem de tre poängen efter seger mot Brooklyn i U20 region norr A herr. 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) slutade onsdagens match.

Segern var Sunderbys sjunde på de senaste nio matcherna.

Nils Mettävainio-Berglund gjorde avgörande målet

Sunderby gjorde 1–0 efter fem minuters spel.

Efter 17.51 gjorde laget 2–0 när Tobias Wredendal återigen hittade rätt assisterad av Gustav Lindmark och Elian Alldén.

Efter 5.19 i andra perioden nätade Axel Öhman framspelad av Max Englund och reducerade åt Brooklyn. Målet var Axel Öhmans femte i U20 region norr A herr.

Sunderbys Nils Mettävainio-Berglund gjorde 3–1 efter 17.06.

9.08 in i tredje perioden slog Axel Häggström till på pass av Max Englund och Axel Öhman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brooklyn.

16.38 in i perioden nätade Sunderbys Alexander Linder framspelad av Filip Nilsson och ökade ledningen.

Sunderby punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.40 kvar att spela genom Joel Nordmark på pass av Nils Sundén och Isak Jönsson.

Sunderby stannar därmed på fjärde plats och Brooklyn sist, på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Sunderby SK med 6–1.

Nästa motstånd för Sunderby är Lejon. Lagen möts måndag 24 november 19.30 i Sunderby Ishall. Brooklyn tar sig an Kalix borta torsdag 20 november 19.30.

Sunderby–Brooklyn 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (5.34) Tobias Wredendal (William Schäder, Alve Mikaelsson), 2–0 (17.51) Tobias Wredendal (Gustav Lindmark, Elian Alldén).

Andra perioden: 2–1 (25.19) Axel Öhman (Max Englund), 3–1 (37.06) Nils Mettävainio-Berglund.

Tredje perioden: 3–2 (49.08) Axel Häggström (Max Englund, Axel Öhman), 4–2 (56.38) Alexander Linder (Filip Nilsson), 5–2 (58.20) Joel Nordmark (Nils Sundén, Isak Jönsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 3-0-2

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Sunderby: SK Lejon, hemma, 24 november

Brooklyn: Kalix HC, borta, 20 november