Tingsryds segerrad mot Kungälv intakt
Följ HockeySverige på
Google news
- Tingsryd vann med 3–1 mot Kungälv
- Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna
- Hannes Johansson avgjorde för Tingsryd
Kungälv är lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På fredagen vann Tingsryd på nytt – den här gången borta i Oasen. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–1 (2–1, 0–0, 1–0). Det var Tingsryds åttonde raka seger mot Kungälv.
Resultatet innebär att Kungälv nu har sex förluster i rad.
Kungälv–Tingsryd – mål för mål
Tingsryd startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Isac Nielsen och Hannes Johansson innan Kungälv svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Roos.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Vincent Sandberg stod för målet när Tingsryd punkterade matchen med ett 1–3-mål med 58 sekunder kvar att spela på passning från Adam Persson. 1–3-målet blev matchens sista.
Kungälv ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Tingsryd är på fjärde plats.
När lagen senast möttes vann Tingsryd med 3–2.
I nästa match möter Kungälv Mjölby borta på onsdag 28 januari 19.00. Tingsryd möter Mjölby söndag 25 januari 16.00 hemma.
Kungälv–Tingsryd 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)
Hockeyettan södra, Oasen
Första perioden: 0–1 (2.58) Isac Nielsen (Vincent Sandberg, Joachim Nermark), 0–2 (4.15) Hannes Johansson (Isak Hellerstedt, William Fransson), 1–2 (6.37) Hampus Roos (Isak Wignell, Hannes Asp).
Tredje perioden: 1–3 (59.02) Vincent Sandberg (Adam Persson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kungälv: 0-2-3
Tingsryd: 4-1-0
Nästa match:
Kungälv: Mjölby HC, borta, 28 januari 19.00
Tingsryd: Mjölby HC, hemma, 25 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: