Tingsryds segerrad mot Kungälv intakt

Tingsryd vann med 3–1 mot Kungälv

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Hannes Johansson avgjorde för Tingsryd

Kungälv är lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På fredagen vann Tingsryd på nytt – den här gången borta i Oasen. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–1 (2–1, 0–0, 1–0). Det var Tingsryds åttonde raka seger mot Kungälv.

Resultatet innebär att Kungälv nu har sex förluster i rad.

Kungälv–Tingsryd – mål för mål

Tingsryd startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Isac Nielsen och Hannes Johansson innan Kungälv svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Roos.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Vincent Sandberg stod för målet när Tingsryd punkterade matchen med ett 1–3-mål med 58 sekunder kvar att spela på passning från Adam Persson. 1–3-målet blev matchens sista.

Kungälv ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Tingsryd är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Tingsryd med 3–2.

I nästa match möter Kungälv Mjölby borta på onsdag 28 januari 19.00. Tingsryd möter Mjölby söndag 25 januari 16.00 hemma.

Kungälv–Tingsryd 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (2.58) Isac Nielsen (Vincent Sandberg, Joachim Nermark), 0–2 (4.15) Hannes Johansson (Isak Hellerstedt, William Fransson), 1–2 (6.37) Hampus Roos (Isak Wignell, Hannes Asp).

Tredje perioden: 1–3 (59.02) Vincent Sandberg (Adam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-2-3

Tingsryd: 4-1-0

Nästa match:

Kungälv: Mjölby HC, borta, 28 januari 19.00

Tingsryd: Mjölby HC, hemma, 25 januari 16.00