Tingsryds AIF J20 äntligen vinnare igen efter 6–3 hemma

Tingsryds AIF J20 har haft en tung start i U20 Div 1 C syd vår herr den här säsongen, men efter tio spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Gislaved. Tingsryds AIF J20 vann med 6–3 (0–1, 5–0, 1–2).

När Tingsryds AIF J20 och Gislaved senast gjorde upp var Gislaved klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för Tingsryds AIF J20.

Jacob Andersson gav Gislaved ledningen efter 16.52 efter pass från Tymeo Bougon och Amaury Sarzier.

Tingsryds AIF J20 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med hela 5–0 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Gislaved reducerade dock till 5–2 genom Melvin Larsson efter 13.31 av perioden.

Tingsryds AIF J20 ökade ledningen till 6–2 genom Eddie Paulsson med 3.17 kvar i perioden i tredje perioden.

Alexander Aune reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Gislaved. Tingsryds AIF J20 tog därmed en säker seger.

Tingsryds AIF J20:s Sigge Karlsson stod för tre mål och ett assist, Eddie Paulsson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Sixten Panke gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Tingsryds AIF J20 med 15–20 och Gislaved med 30–30 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Tingsryds AIF J20 sist i serien medan Gislaved är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Gislaveds SK har tagit två segrar före den här matchen. Tingsryds AIF Utv. vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Tisdag 17 februari spelar Tingsryds AIF J20 borta mot Värnamo 19.00 och Gislaved mot Nässjö borta 19.30 i Höglandsrinken.

Tingsryds AIF J20–Gislaved 6–3 (0–1, 5–0, 1–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (16.52) Jacob Andersson (Tymeo Bougon, Amaury Sarzier).

Andra perioden: 1–1 (20.11) Sigge Karlsson (Sixten Panke), 2–1 (20.24) Sigge Karlsson (Harry Karlsson, Sixten Panke), 3–1 (22.33) Sixten Panke (Sigge Karlsson, Harry Karlsson), 4–1 (31.23) Sigge Karlsson (Eddie Paulsson), 5–1 (35.36) Albin Nordström Nordström (Eddie Paulsson).

Tredje perioden: 5–2 (53.31) Melvin Larsson (Sigge Bjelke), 6–2 (56.43) Eddie Paulsson, 6–3 (59.41) Alexander Aune (Fabian Sjöblom, Melvin Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 1-0-4

Gislaved: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Värnamo GIK, borta, 17 februari 19.00

Gislaved: Nässjö HC, borta, 17 februari 19.30