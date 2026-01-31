Tingsryd toppar tabellen efter seger mot Huddinge

Tingsryd segrade – 5–1 mot Huddinge

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Alfred Carlsson med två mål för Tingsryd

Tingsryd slog Huddinge borta med 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) och är ny serieledare i hockeyettan södra efter 28 spelade matcher, en poäng före Vita Hästen. Vita Hästen har dessutom en match mer spelad. Huddinge ligger på 15:e plats i tabellen.

Det var Tingsryds femte raka seger mot Huddinge.

Därmed har Tingsryd vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan södra.

Eric Nordmark bakom Tingsryds seger

Tingsryd startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.12 slog Gustav Berglund till efter förarbete från Tim Dackell och Valdemar Vesterlund. Efter 3.41 slog Eric Nordmark till assisterad av William Fransson och Joel Ohlsson och ökade ledningen till 0–2.

Efter 3.03 i andra perioden slog Alfred Carlsson till på pass av Adam Persson och William Fransson och gjorde 0–3. Vincent Sandberg gjorde dessutom 0–4 efter 12.39 framspelad av Gustav Berglund.

4.07 in i tredje perioden satte Alexander Jarl Åhlin pucken på pass av Björn Jonasson och Otto Humble och reducerade. Men mer än så orkade Huddinge inte med. 5.07 in i perioden fick Alfred Carlsson utdelning återigen framspelad av Joachim Nermark och Theo Angesved och ökade ledningen.

Huddinge har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 januari låg laget på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Tingsryd med 4–1.

I nästa omgång har Huddinge Dalen hemma i Björkängshallen, fredag 6 februari 19.00. Tingsryd spelar borta mot Järfälla söndag 1 februari 16.00.

Huddinge–Tingsryd 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (2.12) Gustav Berglund (Tim Dackell, Valdemar Vesterlund), 0–2 (3.41) Eric Nordmark (William Fransson, Joel Ohlsson).

Andra perioden: 0–3 (23.03) Alfred Carlsson (Adam Persson, William Fransson), 0–4 (32.39) Vincent Sandberg (Gustav Berglund).

Tredje perioden: 1–4 (44.07) Alexander Jarl Åhlin (Björn Jonasson, Otto Humble), 1–5 (45.07) Alfred Carlsson (Joachim Nermark, Theo Angesved).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-0-4

Tingsryd: 4-1-0

Nästa match:

Huddinge: HC Dalen, hemma, 6 februari 19.00

Tingsryd: Järfälla HC, borta, 1 februari 16.00