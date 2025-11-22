Timrå U20 vände och vann mot Skellefteå AIK U20

Timrå U20 vann med 6–3 mot Skellefteå AIK U20

Lucas Brauer tvåmålsskytt för Timrå U20

Linus Wallin matchvinnare för Timrå U20

Matchen i U20 nationell norra mellan Timrå U20 och Skellefteå AIK U20 i Lill-Strimma-hallen fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Skellefteå AIK U20 hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Timrå U20 vände matchen och vann till slut med 6–3.

– Stark av grabbarna att svara upp efter svag första period. Sedan börjar vi tävla och då matchar vi Skellefteå fullt ut. Tar med 40 bra minuter. Imorgon måste vi vara med från start om vi ska tävla mot Luleå, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

Skellefteå AIK U20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Tim Dahlgren och Theo Landström innan Timrå U20 svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Brauer.

Efter 9.09 i andra perioden nätade Rasmus Olsen Brekke framspelad av Theo Landström och Linus Debou Rudslätt och gjorde 1–3.

Timrå U20:s Elias Hedlund gjorde 2–3 efter 12.10 på pass av Ludvig Olsson och Olle Därth.

Timrå U20 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–3 till 6–3 i tredje perioden. 5–3-målet kom med bara 1.29 kvar att spela genom Olle Därth. Och med 58 sekunder kvar att spela kom också 6–3 genom Lucas Brauer. Därmed tog laget en säker seger.

Olle Därth och Elias Hedlund gjorde ett mål och två assist var för Timrå U20.

Säsongens första möte lagen emellan vann Timrå med 3–2.

Söndag 23 november möter Timrå U20 Luleå hemma 11.00 och Skellefteå AIK U20 möter Brynäs borta 12.00.

Timrå U20–Skellefteå AIK U20 6–3 (1–2, 1–1, 4–0)

U20 nationell norra, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 0–1 (16.09) Tim Dahlgren (Olof Hjalmar, Max Johannesén), 0–2 (16.47) Theo Landström (Linus Debou Rudslätt, Noel Ingelsson), 1–2 (18.38) Lucas Brauer (Edwin Annerstedt).

Andra perioden: 1–3 (29.09) Rasmus Olsen Brekke (Theo Landström, Linus Debou Rudslätt), 2–3 (32.10) Elias Hedlund (Ludvig Olsson, Olle Därth).

Tredje perioden: 3–3 (40.20) Alex Kristiansson (Elias Hedlund, Olle Därth), 4–3 (47.55) Linus Wallin (Elias Hedlund), 5–3 (58.31) Olle Därth (William Sörbrand), 6–3 (59.02) Lucas Brauer (Adrian Thun-Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Nästa match:

Timrå U20: Luleå HF, hemma, 23 november

Skellefteå AIK U20: Brynäs IF, borta, 23 november