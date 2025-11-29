Timrå IK avgjorde tät match mot Luleå i tredje perioden

Timrå IK segrade – 3–2 mot Luleå

Jonathan Dahlén med två mål för Timrå IK

Marcus Westfält matchvinnare för Timrå IK

Matchen mellan hemmalaget Timrå IK och gästande Luleå var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Timrå IK och vann matchen i SHL med 3–2 (2–0, 0–2, 1–0).

Jonathan Dahlén tvåmålsskytt för Timrå IK

Timrå IK tog ledningen efter 7.51 genom Jonathan Dahlén assisterad av Marcus Hardegård och Emil Pettersson.

2–0 kom efter 11.56 när Jonathan Dahlén på nytt slog till på passning från Emil Pettersson och Eddie Genborg.

Luleå reducerade till 2–1 redan efter efter 3.29 i andra perioden genom Linus Omark med assist av Pontus Andreasson och Otto Leskinen.

Efter 15.46 i andra perioden nätade Filip Eriksson på pass av Frederic Allard och kvitterade för Luleå.

9.52 in i tredje perioden fick Marcus Westfält utdelning framspelad av Ludvig Levinsson och Magnus Pääjärvi och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Timrå IK med 15–18 och Luleå med 9–10 i målskillnad. Det här var Timrå IK:s nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås femte uddamålsförlust.

Timrå IK möter Rögle i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Luleå möter samma dag Växjö hemma.

Timrå IK–Luleå 3–2 (2–0, 0–2, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (7.51) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Emil Pettersson), 2–0 (11.56) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Eddie Genborg).

Andra perioden: 2–1 (23.29) Linus Omark (Pontus Andreasson, Otto Leskinen), 2–2 (35.46) Filip Eriksson (Frederic Allard).

Tredje perioden: 3–2 (49.52) Marcus Westfält (Ludvig Levinsson, Magnus Pääjärvi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Timrå IK: Rögle BK, borta, 4 december

Luleå: Växjö Lakers HC, hemma, 4 december