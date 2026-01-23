Tim Brixdal matchhjälte när Kalix U18 vann mot Clemensnäs HC U18

Kalix U18 vann med 5–4 mot Clemensnäs HC U18

Tim Brixdal avgjorde för Kalix U18

Tredje raka segern för Kalix U18

Kalix U18 tog till slut hem segern mot Clemensnäs HC U18 i matchen borta i Kopparhallen på fredagen. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 4–5 (1–2, 1–2, 2–1).

Clemensnäs HC U18–Kalix U18 – mål för mål

Clemensnäs HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Wilmer Albertsson Söderlund.

Kirill Tabunov gjorde att Kalix U18 vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Kalix U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, båda målen av Edwin Karlsson.

Clemensnäs HC U18 reducerade dock till 2–4 genom Emil Segerstedt med 3.39 kvar att spela av perioden.

Clemensnäs HC U18 gjorde 3–4 genom Alvin Majanen tidigt i tredje perioden av matchen.

Med 44 sekunder kvar i perioden gjorde Kalix U18 3–5 genom Tim Brixdal och tog ett rejält grepp om matchen.

Alvin Majanen reducerade dock för Clemensnäs HC U18 med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Edwin Karlsson och Kirill Tabunov gjorde båda två mål och en assist för Kalix U18. Emil Segerstedt gjorde ett mål för Clemensnäs HC U18 och totalt tre poäng för Clemensnäs HC U18.

Clemensnäs HC U18 har en vinst och fyra förluster och 16–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Clemensnäs HC U18 har nu två poäng efter fem spelade matcher medan Kalix U18 har nio poäng efter tre matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

I nästa match möter Clemensnäs HC U18 Bodens HF U18 hemma på fredag 30 januari 19.15. Kalix U18 möter Bodens HF U18 måndag 26 januari 19.00 borta.

Clemensnäs HC U18–Kalix U18 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (2.10) Wilmer Albertsson Söderlund (Emil Segerstedt), 1–1 (8.42) Kirill Tabunov (Frans Johansson, Damians Kjars), 1–2 (11.11) Kirill Tabunov (Leon Öhlund, Edwin Karlsson).

Andra perioden: 1–3 (27.45) Edwin Karlsson (John Lundberg), 1–4 (32.17) Edwin Karlsson (Damians Kjars, Kirill Tabunov), 2–4 (36.21) Emil Segerstedt (Liam Kemi, Viggo Tibbelin).

Tredje perioden: 3–4 (42.19) Alvin Majanen (Wilmer Lundmark, Emil Segerstedt), 3–5 (59.16) Tim Brixdal, 4–5 (59.45) Alvin Majanen (Hamdi Ibrahim, William Nyquist).

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Bodens HF, hemma, 30 januari 19.15

Kalix U18: Bodens HF, borta, 26 januari 19.00